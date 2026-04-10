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Prevención de derrumbes: el mapa de inmuebles peligrosos en San Miguel de Tucumán se actualiza

Muchos casos se resolvieron, pero aún no hay cifra definitiva de edificaciones en riesgo.

La directora de Catastro, Nora Belloni La directora de Catastro, Nora Belloni
Hace 4 Hs

En 2024, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán identificó más de 50 edificaciones con peligro de derrumbe en el marco del Operativo Fachadas y Edificaciones en Riesgo (OFER), un plan diseñado para resguardar la integridad de los vecinos en la vía pública. Las acciones incluyeron relevamientos, intimaciones a propietarios y medidas preventivas ante posibles desprendimientos.

El programa se implementó con la participación de inspectores de Catastro, Edificación y Defensa Civil, que recorrieron toda la ciudad para detectar inmuebles en mal estado y evaluar su nivel de riesgo.

Alcance del operativo

Desde su puesta en marcha en junio de 2024, el plan permitió detectar y notificar 55 edificaciones con peligro de derrumbe, cuyos propietarios debían regularizar su situación en el corto plazo. Además, se identificaron otras 80 propiedades que requerían reparaciones, aunque no presentaban un riesgo inminente.

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Las fachadas fueron clasificadas con un sistema de colores. El rojo se utilizó para los casos con peligro inmediato de derrumbe, el amarillo para riesgos no inminentes y el verde para situaciones de deterioro menor. En ese período, se registraron 12 fachadas en rojo, de las cuales cuatro fueron derrumbadas de manera preventiva y el resto quedó vallado.

Actualización de datos

La actual directora de Catastro, Nora Belloni, indicó que el relevamiento continúa vigente y que se encuentra en una nueva etapa de revisión. “Tenemos todo relevado. Contamos con listados, ubicaciones y registros de las edificaciones y fachadas en riesgo”, afirmó.

En ese sentido, explicó que muchos casos cambiaron su condición con el paso del tiempo. “Muchos de los edificios que figuraban en los listados anteriores ya no están en la misma situación. Algunos fueron demolidos y otros ya recibieron las intervenciones que necesitaban”, detalló.

Belloni sostuvo que el objetivo es depurar la información para contar con un panorama preciso. “Estamos consolidando los datos para determinar cuántos quedan abiertos en la actualidad”, señaló.

Canales de denuncia

Los vecinos pueden denunciar edificaciones con peligro de derrumbe o veredas en mal estado a través de la línea de WhatsApp 3813647181 o comunicándose al 103 de Defensa Civil.

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