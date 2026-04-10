Prevención de derrumbes: el mapa de inmuebles peligrosos en San Miguel de Tucumán se actualiza

Las fachadas fueron clasificadas con un sistema de colores. El rojo se utilizó para los casos con peligro inmediato de derrumbe, el amarillo para riesgos no inminentes y el verde para situaciones de deterioro menor. En ese período, se registraron 12 fachadas en rojo, de las cuales cuatro fueron derrumbadas de manera preventiva y el resto quedó vallado.