Surgen nuevas dudas por el celular de Solana Albornoz y sus pertenencias

Según detalló, si bien algunas pérdidas podrían explicarse por la fuerza del agua durante el temporal del sábado, hay otros elementos que generan sospechas. “La mochila no la pedimos porque se la pudo haber llevado la corriente; y con el celular de Mariano puede haber pasado lo mismo. Pero alguien tuvo que haber agarrado el de Sol y prenderlo, porque le llegaron mensajes hasta las 3.30 de la madrugada del domingo”, señaló.