Surgen nuevas dudas por el celular de Solana Albornoz y sus pertenencias

Resumen para apurados
- Familiares de Solana Albornoz denuncian en Tucumán la desaparición de su celular y anillos de oro tras el temporal del sábado, ante señales de uso del móvil luego de su deceso.
- La víctima falleció junto a su pareja atrapada por el agua. Allegados advierten que el teléfono se encendió el domingo y que solo les fue devuelto un anillo de escaso valor.
- El hecho suma indignación al duelo y cuestiona la custodia de pertenencias durante el operativo. Se lanzó una campaña digital para recuperar los objetos de alto valor emocional.
Mientras atraviesan el duelo por la muerte de Solana Albornoz y Mariano Robles durante el último temporal en Tucumán, el entorno más cercano del matrimonio enfrenta una nueva angustia ante la falta de respuestas por las pertenencias desaparecidas de la mujer y por las señales inquietantes en su teléfono celular.
Agostina Budeguer, la joven que inició la búsqueda de la pareja tras no responder los mensajes, explicó a LA GACETA que todavía persisten dudas e inquietudes que aún no tienen respuesta. “Nadie nos dice nada. No aparecen las cosas y con el teléfono de Solana pasó algo extraño. Se prendió, pero después no volvimos a tener noticias”, advirtió.
Según detalló, si bien algunas pérdidas podrían explicarse por la fuerza del agua durante el temporal del sábado, hay otros elementos que generan sospechas. “La mochila no la pedimos porque se la pudo haber llevado la corriente; y con el celular de Mariano puede haber pasado lo mismo. Pero alguien tuvo que haber agarrado el de Sol y prenderlo, porque le llegaron mensajes hasta las 3.30 de la madrugada del domingo”, señaló.
Además, cuestionó la ausencia de ciertos objetos de valor. “Realmente no puedo creer cómo alguien no genera empatía y devuelve las cosas. Y los anillos… qué casualidad que justo los que faltan son los de oro. Solo nos devolvieron el de acero quirúrgico”, concluyó.
Pedido
Allegados a la pareja iniciaron ayer una campaña para recuperar pertenencias personales de la joven que desaparecieron tras el hecho. El pedido apunta especialmente a un teléfono celular y a tres anillos que, según indicaron, tendrían un fuerte valor emocional.
A través de las redes sociales, familiares difundieron un mensaje en el que solicitan colaboración para dar con estos objetos, considerados clave para preservar recuerdos personales. Entre ellos, mencionan un iPhone 13 Pro Max blanco con funda roja.
Además, señalaron que Solana llevaba puestos sus anillos al momento del hecho: una alianza de matrimonio, un anillo de compromiso de oro con una flor de cuatro pétalos blancos y otro con sus iniciales. Según relataron, bomberos que trabajaron en el lugar indicaron que los objetos permanecían en su poder durante las tareas iniciales, pero que luego no volvieron a ser vistos tras el retiro de los cuerpos.