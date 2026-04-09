Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Resumen para apurados
- Familiares de Solana Albornoz, víctima del temporal en Tucumán, buscan recuperar su celular y anillos extraviados en Tafí Viejo tras el trágico accidente ocurrido días atrás.
- El iPhone fue encendido tras el hecho y testigos afirman que los anillos estaban presentes durante el rescate. La familia ofrece recompensa para recuperar recuerdos de valor afectivo.
- Este pedido refleja el impacto emocional tras la tragedia y la vulnerabilidad de las víctimas. Se espera que la solidaridad comunitaria ayude a reconstruir la memoria de la familia.
A pocos días de la trágica muerte de Solana Albornoz y su esposo, Mariano Robles, durante el temporal en Tucumán, familiares y allegados iniciaron una campaña para recuperar pertenencias personales de la joven que desaparecieron tras el hecho. El pedido apunta especialmente a un teléfono celular y a tres anillos que, según indicaron, tendrían un fuerte valor emocional.
A través de las redes sociales, familiares difundieron un mensaje en el que solicitan colaboración para dar con estos objetos, considerados clave para preservar recuerdos personales. Entre ellos, mencionan un iPhone 13 Pro Max blanco con funda roja, que habría sido encendido el domingo posterior al accidente, lo que abre una esperanza sobre su posible localización.
Además, señalaron que Solana llevaba puestos sus anillos al momento del hecho: una alianza de matrimonio, un anillo de compromiso de oro con una flor de cuatro pétalos blancos y otro con sus iniciales. Según relataron, bomberos que trabajaron en el lugar indicaron que los objetos permanecían en su poder durante las tareas iniciales, pero que luego no volvieron a ser vistos tras el retiro de los cuerpos.
El pedido, cargado de dolor, tiene como objetivo recuperar estos elementos para entregarlos a sus padres y hermanas. “Necesitamos encontrarlo para recuperar sus recuerdos”, expresaron en el mensaje difundido, en el que también ofrecen una recompensa a quienes puedan aportar información.
La búsqueda de estos objetos se suma como un nuevo capítulo en medio del duelo de la familia. Quienes tengan datos pueden comunicarse al número difundido en la publicación (3815701505/ Gugu Albornoz). Desde el entorno de la joven insistieron en la importancia de cualquier información que permita recuperar pertenencias que, más allá de su valor material, representan parte de su historia personal.