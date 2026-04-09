Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Además, señalaron que Solana llevaba puestos sus anillos al momento del hecho: una alianza de matrimonio, un anillo de compromiso de oro con una flor de cuatro pétalos blancos y otro con sus iniciales. Según relataron, bomberos que trabajaron en el lugar indicaron que los objetos permanecían en su poder durante las tareas iniciales, pero que luego no volvieron a ser vistos tras el retiro de los cuerpos.