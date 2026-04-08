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Proceso electoral

Elección en la UNT: dos decanos plantean ante la Junta Electoral que el Estatuto prohíbe otra candidatura de Pagani

La Justicia Federal aún no resolvió el planteo realizado por los candidatos, pero igualmente se hizo una presentación formal ante el órgano eleccionario

Los decanos Virginia Abdala y Miguel Ángel Cabrera. Los decanos Virginia Abdala y Miguel Ángel Cabrera.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Decanos de la UNT presentaron una impugnación ante la Junta Electoral contra la candidatura de Sergio Pagani, alegando que el Estatuto Universitario prohíbe su reelección.
  • Virginia Abdala y Miguel Cabrera formalizaron el reclamo mientras esperan un fallo de la Justicia Federal. La disputa se centra en la interpretación de las normas de alternancia.
  • La resolución definirá la transparencia del proceso electoral en la UNT y sentará un precedente sobre los límites de mandatos para las máximas autoridades académicas.
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Temas Corte Suprema de Justicia de la NaciónUniversidad Nacional de TucumánSergio PaganiJuzgado Federal
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