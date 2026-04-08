Elección en la UNT: dos decanos plantean ante la Junta Electoral que el Estatuto prohíbe otra candidatura de Pagani

Los decanos Virginia Abdala y Miguel Ángel Cabrera.
Resumen para apurados
- Decanos de la UNT presentaron una impugnación ante la Junta Electoral contra la candidatura de Sergio Pagani, alegando que el Estatuto Universitario prohíbe su reelección.
- Virginia Abdala y Miguel Cabrera formalizaron el reclamo mientras esperan un fallo de la Justicia Federal. La disputa se centra en la interpretación de las normas de alternancia.
- La resolución definirá la transparencia del proceso electoral en la UNT y sentará un precedente sobre los límites de mandatos para las máximas autoridades académicas.
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Temas Corte Suprema de Justicia de la NaciónUniversidad Nacional de TucumánSergio PaganiJuzgado Federal
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