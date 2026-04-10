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“También pasé por estas situaciones”: una compañera de Maitena Garófalo transmitió preocupación por casos de bullying

Aymara, una estudiante de la misma escuela a la que asistía Maitena, dejó entrever una severa problemática que aqueja la salud mental de los adolescentes en Merlo.

“También pasé por estas situaciones”: una compañera de Maitena Garófalo transmitió preocupación por casos de bullying Foto: A24
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alumnos de Merlo homenajearon a Maitena Garófalo tras su muerte en General Las Heras, mientras una compañera advirtió sobre el impacto del bullying en la salud mental adolescente.
  • El cuerpo fue hallado el jueves e investigan las causas del deceso. Durante el acto, estudiantes relataron la frecuencia de pensamientos suicidas y acoso dentro de la comunidad.
  • El caso impulsa un reclamo urgente por programas de prevención en escuelas y familias para combatir el estrés y los trastornos de conducta ante estadísticas alarmantes en el país.
Resumen generado con IA

Esta mañana, alumnos y docentes de la Escuela XVI de Merlo hicieron una suelta de globos en homenaje a Maitena Garófalo, la adolescente que fue encontrada muerta este jueves en General Las Heras, una localidad al noroeste de la provincia de Buenos Aires. En medio de una jornada cargada de sentimientos y reflexión, una alumna del establecimiento habló con A24 e hizo foco en la importancia de prestar atención a la salud mental.

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Aymara, una adolescente de 15 años, habló en un móvil para A24 junto a su madre y dejó conmovedoras reflexiones. En la charla con Luis Novaresio, la adolescente habló de la dura situación que atraviesa la comunidad y, en relación a la muerte de Maitena, alertó por la presencia del bullying y pensamientos suicidas entre los adolescentes en su entorno.

La investigación aún no concluyó y, aunque el suicidio es una de las tantas hipótesis que giran en torno a la muerte de Garófalo, las autoridades no confirmaron la teoría. El discurso de Aymara, sin embargo, tiene un fuerte matiz que se vincula a la muerte de Maitena.

Bullying en la escuela a la que asistía Maitena Garófalo

La adolescente de 15 años dejó entrever una severa problemática que atraviesa la comunidad de Merlo, sobre todo, los más jóvenes. “En algún momento a todos se nos pasó por la cabeza tomar la decisión”, dijo la joven en referencia al suicidio. “Maitena es un caso que llegó demasiado lejos, porque tuve charlas con amigas, con amigos y muchas veces me dijeron que se querían suicidar y yo les decía: ‘No, ¿pero por qué?’. Y me decían lo mismo que hizo Maitena: escaparse, irse a un lugar lejos para que su familia no los vea”, detalló la Aymara.

También hizo referencia a sus propias vivencias como víctima de bullying durante la educación primaria. Aymara señaló que las estadísticas de suicido adolescente, trastornos de la conducta alimenticia y estrés en Argentina son alarmantes. En este sentido, llamó la atención sobre la necesidad de reforzar la prevención. “Prevengamos en las aulas, en las familias, empecemos a trabajar constantemente”, invitó.

“Es algo con lo que, lamentablemente, estamos en contacto todo el tiempo. Yo también pasé por estas situaciones. Entiendo (lo que es) tener amigos que piensen lo mismo que pensó Maitena, o estar en el mismo lugar que Maitena”, dijo, dejando entrever el bullying como una problemática que pudo haber llegado a la adolescente encontrada muerta en Las Heras.

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