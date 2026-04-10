“También pasé por estas situaciones”: una compañera de Maitena Garófalo transmitió preocupación por casos de bullying

Bullying en la escuela a la que asistía Maitena Garófalo

La adolescente de 15 años dejó entrever una severa problemática que atraviesa la comunidad de Merlo, sobre todo, los más jóvenes. “En algún momento a todos se nos pasó por la cabeza tomar la decisión”, dijo la joven en referencia al suicidio. “Maitena es un caso que llegó demasiado lejos, porque tuve charlas con amigas, con amigos y muchas veces me dijeron que se querían suicidar y yo les decía: ‘No, ¿pero por qué?’. Y me decían lo mismo que hizo Maitena: escaparse, irse a un lugar lejos para que su familia no los vea”, detalló la Aymara.