Juegos de rol, escape y mails programados: qué pasó con Maitena, la adolescente encontrada muerta en Merlo

Maitena Garófalo dijo a su hermana este miércoles, en la puerta del colegio, que saludaría a una amiga y entraría a clases. Pero se alejó de la institución y nunca regresó. La familia encontró cartas, mails programados y un video que señaló un estado depresivo en la adolescente de 14 años. Además, la joven se encargó de dejar su teléfono en casa, con su clave anotada en un papel, y no utilizar su tarjeta SUBE para no ser rastreada.