Hallaron muerta a Maitena, la adolescente de 14 años que había desaparecido en Merlo

Resumen para apurados
- Hallaron muerta a Maitena, la joven de 14 años desaparecida en Merlo tras no entrar a su escuela el miércoles. La Justicia investiga el caso tras un intenso operativo de búsqueda.
- La adolescente dejó cartas de despedida y su celular, donde hallaron chats con números extranjeros que la incitaban a irse. Cámaras la captaron caminando hacia un hospital local.
- La UFI N° 8 de Morón busca esclarecer las causas de muerte y determinar la responsabilidad de terceros. El caso conmociona a la comunidad y alerta sobre peligros en redes sociales.
La adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Merlo fue hallada muerta, luego de haber desaparecido cuando se dirigía a la escuela. La última vez que la vieron con vida fue el miércoles a las 8 de la mañana, antes de ingresar a la EES N°16.
Según relataron sus familiares, Maitena solía asistir al colegio todos los días junto a su hermana, tres años mayor. Sin embargo, ese día le dijo que entrara sin ella porque debía saludar a una amiga. Nunca ingresó al establecimiento.
Las cámaras de seguridad la registraron a las 8.20 caminando por la calle Bicentenario en dirección al Hospital Héroes de Malvinas, ubicado a unas diez cuadras del colegio. Desde entonces, no se supo más de ella hasta el hallazgo de su cuerpo.
De acuerdo con la información aportada por su entorno, la adolescente se había ido con $40.000 y con la tarjeta SUBE cargada. En su casa dejó el celular y varias cartas de despedida.
La situación encendió las alarmas cuando, según indicaron vecinos, la madre logró desbloquear el teléfono y encontró chats y llamadas provenientes de números extranjeros que la incitaban a escaparse.
En un mensaje difundido en redes sociales, los familiares señalaron que, a partir del trabajo conjunto con la fiscalía y la Policía Científica, detectaron la intervención de personas desconocidas. “Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad, porque llevan nombres ficticios, indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes. Creemos que la tienen escondida para sacarla del país”, expresaron durante la búsqueda.
La causa es investigada por la UFI N° 8 y la DDI de Morón, que habían desplegado un amplio operativo y solicitado la colaboración de la comunidad para dar con la menor.
Maitena medía 1,50 metros, tenía tez clara, cabello castaño claro y ojos celestes o grises. Al momento de su desaparición vestía un jean gastado, un buzo tipo canguro color verde oliva y zapatillas negras. Llevaba el pelo atado, con flequillo, y una mochila color beige.
El caso, que generó conmoción en la comunidad, permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar posibles responsabilidades.