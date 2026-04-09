Hallaron muerta a Maitena, la adolescente de 14 años que había desaparecido en Merlo

En un mensaje difundido en redes sociales, los familiares señalaron que, a partir del trabajo conjunto con la fiscalía y la Policía Científica, detectaron la intervención de personas desconocidas. “Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad, porque llevan nombres ficticios, indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes. Creemos que la tienen escondida para sacarla del país”, expresaron durante la búsqueda.