Guerra en Medio Oriente: bitácora de un conflicto sin fin

Más ataques israelíes en el Líbano.- El ejército de Israel dijo ayer que estaba atacando posiciones de Hezbollah en Líbano, poco después de haber advertido que el grupo armado podría ampliar el lanzamiento de proyectiles a lo largo de Israel. “Hace unos momentos, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron a atacar las bases de lanzamiento de Hezbollah en el Líbano”, indicó el ejército.
Jamenei dice que “no busca la guerra”.- El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó en un mensaje escrito difundido ayer que Irán no quiere la guerra, pero que protegerá los derechos de su país. “No buscamos la guerra y no la queremos”, dijo en un comunicado leído en la televisión estatal. “No renunciaremos a nuestros derechos legítimos bajo ninguna circunstancia y, en este sentido, consideramos el frente de resistencia en su conjunto”, añadió, en una aparente referencia a Líbano, donde Israel lucha contra el movimiento chiita Hezbollah, aliado de Irán.
Trump, optimista sobre acuerdo de paz duradero con Irán.- El presidente Donald Trump se declaró “muy optimista” sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Irán, antes de unas negociaciones clave en Pakistán este fin de semana, a pesar de la frágil tregua. Los responsables iraníes “se expresan de forma muy diferente en las reuniones en comparación con lo que dicen a la prensa. Son mucho más razonables”, dijo Trump. “Aceptan todo lo que tienen que aceptar. No olviden que han sido derrotados”, añadió.
Ejército israelí ataca y acusa a Hezbollah.- El ejército israelí advirtió a los ciudadanos que los proyectiles que lanza el movimiento chiita Hezbollah desde Líbano, que suelen impactar en cerca de la frontera, pueden alcanzar otras zonas del país “en las próximas horas”. “De acuerdo con la evaluación de la situación y tras los disparos desde territorio libanés (ayer), en las próximas horas podrían ser atacadas otras zonas del territorio israelí”, dice un comunicado militar.
Más de 300 muertos en Líbano.- El Ministerio de Salud de Líbano afirmó que los bombardeos israelíes del día anterior dejaron más de 300 muertos en todo el país y al menos 1.150 heridos. En un comunicado, el Ministerio declaró que los bombardeos israelíes “provocaron un balance preliminar de 303 mártires y 1.150 heridos” y agregó que desde el inicio de la guerra entre Israel y Hezbollah el 2 de marzo hay 1.888 fallecidos y 6.092 personas lesionadas.
Un petrolero gabonés pasa por Ormuz.- El petrolero MSG, con pabellón gabonés, se convirtió el jueves en el primer buque cisterna no iraní en cruzar el estrecho de Ormuz para salir del Golfo desde la entrada en vigor de la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán, según los datos de seguimiento del sitio.