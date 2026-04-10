Guerra en Medio Oriente: bitácora de un conflicto sin fin

Trump, optimista sobre acuerdo de paz duradero con Irán.- El presidente Donald Trump se declaró “muy optimista” sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Irán, antes de unas negociaciones clave en Pakistán este fin de semana, a pesar de la frágil tregua. Los responsables iraníes “se expresan de forma muy diferente en las reuniones en comparación con lo que dicen a la prensa. Son mucho más razonables”, dijo Trump. “Aceptan todo lo que tienen que aceptar. No olviden que han sido derrotados”, añadió.