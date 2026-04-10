"Yo no lo maté": la madre del nene muerto en Comodoro Rivadavia negó las acusaciones y dio su versión de los hechos

Resumen para apurados
- Mariela, madre del niño fallecido el lunes en Comodoro Rivadavia, negó haberlo matado tras ser acusada por la familia paterna de maltrato físico mientras se investiga el deceso.
- El menor sufrió un paro cardiorrespiratorio el domingo. La justicia analiza antecedentes de violencia y disputas de custodia, mientras la madre relata intentos fallidos de RCP.
- La fiscalía aguarda la autopsia clave para determinar la causa de muerte. El resultado definirá posibles cargos penales en un caso que genera gran conmoción social en la región.
Pasados varios días, aún se desconoce qué fue lo que le causó el paro cardiorrespiratorio a Ángel, el niño de cuatro años oriundo de Comodoro Rivadavia que falleció este lunes. Sin embargo, las sospechas sobre quién fue el autor material se trazaron desde un comienzo. Para la familia paterna, la culpable sería la madre biológica, quien, tras el silencio, negó enérgicamente las acusaciones.
Las circunstancias del deceso de Ángel aún se encuentran en proceso de investigación. Pero mientras la fiscalía espera los resultados forenses, el padre del menor, así como su madrastra, encuentran la carga del hecho en el entorno materno, al cual había sido restituido tras la denuncia de su progenitora por violencia de género. Sin embargo, ella se mantuvo firme ante las acusaciones.
Las declaraciones de Mariela sobre la cronología de los hechos
“Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, fue la sentencia de Mariela en una entrevista con ADNSur. La custodia de Ángel pasó de la mujer al padre, para luego volver a la mujer, alegando que durante su embarazo y los primeros meses de vida, el nene sufrió violencia por parte de su ex y él le sacó la tenencia de su hijo.
Mariela relató los sucesos que ocurrieron el domingo, desde que comenzó el día. "Nos despertamos temprano y decidimos incorporar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Descansaba por lo menos de las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al sanitario. Entonces lo hicimos ponerse en pie para llevarlo al aseo y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo".
El relato se enmarca a las siete de la mañana. Tras pasar a la cama de su madre, el sueño del pequeño, que se manifestaba en ronquidos, pasó a ser motivo de preocupación. “Lo revisamos de vuelta y mi marido me dice 'no respira'. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida", contó la mujer.
Mientras esperaban a que llegara la asistencia, decidieron salir a la vía pública. "Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado. Mi vecina nos quiso llevar al hospital, pero estaba tan nerviosa que no podía arrancar la camioneta", contó. Cuando llegaron los médicos, el nene ya estaba en un estado crítico. "Tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno", agregó.
La intervención policial y el desenlace médico
De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, al lugar acudieron efectivos policiales y personal médico, que encontraron al menor sin signos vitales e iniciaron maniobras de reanimación. Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó alrededor de las 8.35 y recibió atención en la guardia pediátrica.
Pese a los intentos por estabilizarlo, el cuadro era crítico y el niño murió en la noche del lunes. Hasta el momento, no se estableció qué causó el paro cardiorrespiratorio en este 2026 que conmociona a la ciudad.
El cruce con la familia paterna y la defensa de la madre
La madre aseguró que ella es la principal interesada en saber qué le provocó la muerte al niño. “Yo también quiero saber qué pasó, porque mi pareja y yo no le pegamos al pequeño. No le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo”, planteó.
El entorno paterno había centrado las sospechas en la progenitora, advirtiendo que el menor “tenía miedo” en el ambiente en el que vivía. “El que cuidaba a Ángel, y no lo cuidaba en realidad, era la pareja de la madre porque ella se iba a trabajar. Seguramente era él quien lo maltrataba. El nene salió muerto de esa casa”, sostuvo Lorena Andrade, la pareja del papá del menor, en declaraciones televisivas.
El testimonio de la madre sobre la situación socioeconómica
Mariela ahondó en el ambiente en que Ángel vivía y en la situación económica familiar. “Mi marido todo este tiempo estuvo conmigo. Entre los dos nos apoyamos para salir adelante. Esa vivienda que tengo me costó mucho tenerla. Encima me entraron al hogar, me robaron cosas. No me interesan los objetos, pero me da mucha impotencia todo lo que están diciendo de mí”, dijo.
Mariela también negó haber abandonado a su hijo en el hospital. “La doctora dijo ‘acá hay tensión, yo necesito que ustedes se retiren, dejen su número de teléfono, cualquier novedad que haya, yo los llamo’. El señor López y su señora fueron los primeros que se retiraron del hospital”, sostuvo.