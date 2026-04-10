"Yo no lo maté": la madre del nene muerto en Comodoro Rivadavia negó las acusaciones y dio su versión de los hechos

Mariela relató los sucesos que ocurrieron el domingo, desde que comenzó el día. "Nos despertamos temprano y decidimos incorporar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Descansaba por lo menos de las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al sanitario. Entonces lo hicimos ponerse en pie para llevarlo al aseo y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo".