Murió un niño de cuatro años y las acusaciones apuntan a su madre
Ángel falleció tras haber sido internado por problemas respiratorios. Mientras la fiscalía espera los resultados forenses, la madrastra acusó a la madre y cuestionó decisiones judiciales que habían restituido al menor a su entorno materno.
Resumen para apurados
- Ángel, de 4 años, murió el lunes en Comodoro Rivadavia tras una falla respiratoria. La justicia investiga a su madre por presunto maltrato denunciado por el entorno paterno.
- El menor fue restituido a su madre recientemente por orden judicial. La madrastra acusa negligencia de las autoridades de Chubut y asegura que el niño temía vivir en ese hogar.
- Los resultados de la autopsia serán claves para definir imputaciones. El hecho reabre el debate sobre los criterios judiciales en casos de revinculación y seguridad infantil.
La muerte de Ángel, un niño de cuatro años que falleció el lunes pasado en un hospital de Comodoro Rivadavia tras presentar problemas para respirar, continúa rodeada de interrogantes. A la espera de los resultados de la autopsia, la causa avanza en medio de fuertes acusaciones desde el entorno paterno, que apunta contra la madre del menor y también contra decisiones judiciales previas.
El caso es investigado por el fiscal Facundo Oribones, quien ordenó las primeras medidas para determinar qué provocó el paro cardiorrespiratorio que terminó con la vida del niño y si hubo responsabilidad de alguna persona.
La denuncia pública tomó fuerza a partir del testimonio de Lorena, pareja del padre de Ángel, quien lanzó duras acusaciones contra la madre del chico. “Si un hombre hubiese hecho eso, ya estaría preso, porque es así, pero como ella es la madre... Esa señora asesina, agarró, lo dejó en coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa”, afirmó en diálogo con TN.
Según la reconstrucción de los hechos, todo comenzó el domingo en una vivienda de la zona de quintas, cuando la madre pidió ayuda al advertir que su hijo tenía dificultades para respirar. De acuerdo con su relato, el niño comenzó a sentirse mal cerca de las 7 de la mañana, en su habitación.
Al lugar acudieron efectivos policiales y personal médico, que encontraron al menor sin signos vitales e iniciaron maniobras de reanimación. Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó alrededor de las 8.35 y recibió atención en la guardia pediátrica.
Pese a los intentos por estabilizarlo, el cuadro era crítico y el niño murió en la noche del lunes. Hasta el momento, no se estableció qué causó el paro cardiorrespiratorio.
En paralelo, Lorena sostuvo que el chico había sido apartado de su entorno familiar paterno y que eso impactó en su estado físico y emocional. Aseguró que Ángel no quería compartir tiempo con su madre biológica, con quien tuvo contacto por primera vez cuando ya tenía un año y medio, luego de que la mujer se mudara a la provincia de Córdoba tras su nacimiento.
También cuestionó el accionar de las autoridades provinciales de Chubut, al señalar que hubo “mala praxis judicial” y negligencia al momento de restituir al menor a su madre, tras una denuncia por violencia de género contra el padre.
“A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. A Ángel lo mataron. No queríamos entregar al nene, y la defensora que estaba de turno ordenó que se lo demos”, expresó Lorena Andrade en declaraciones a El Trece.
Según su versión, la madre regresó a Chubut a principios de 2025 y solicitó la tenencia. “El padre accedió, pero ella quería llevárselo a dormir. Ángel primero tenía que conocerla, tendría que haber hecho un proceso para que vaya conociéndola. Ella pedía que se lo den para que vaya a dormir y después lo devolvía. ¿En qué momento se forma un lazo con su hijo? ¿Lo conoce? No podés darle una criatura a alguien que no conoce, por más que sea la madre”, cuestionó.
La mujer afirmó además que la restitución se concretó pese a que el niño “demostró que les tenía miedo” y apuntó contra el entorno en el que vivía. “El que cuidaba a Ángel, y no lo cuidaba en realidad, era la pareja de la madre porque ella se iba a trabajar. Seguramente era él quien lo maltrataba. El nene salió muerto de esa casa”, sostuvo en declaraciones televisivas.
La investigación se inició a partir de una denuncia radicada por el padre del menor. El Ministerio Público Fiscal dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia y dio intervención al Cuerpo Interdisciplinario Forense.
“Se han realizado las primeras medidas de investigación, se le ha dado intervención al Cuerpo Interdisciplinario Forense. Asimismo, se están llevando adelante medidas de comprobación directa para saber cuál fue la causa de muerte de este menor, como también la responsabilidad de alguna persona”, indicaron las autoridades en un comunicado.
Además, informaron que el padre está siendo asistido por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito y que ya tomó contacto con el equipo de investigación.
En medio del dolor, Lorena volvió a defender el rol de su pareja. “El padre que se hizo cargo de su hijo siempre. Siempre. Que trabajó, que antes que yo lo conozca a él tuvo que aprender todo”, expresó entre lágrimas durante el velatorio, al que no asistió la madre del niño.