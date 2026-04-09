Murió un niño de cuatro años y las acusaciones apuntan a su madre

Según su versión, la madre regresó a Chubut a principios de 2025 y solicitó la tenencia. “El padre accedió, pero ella quería llevárselo a dormir. Ángel primero tenía que conocerla, tendría que haber hecho un proceso para que vaya conociéndola. Ella pedía que se lo den para que vaya a dormir y después lo devolvía. ¿En qué momento se forma un lazo con su hijo? ¿Lo conoce? No podés darle una criatura a alguien que no conoce, por más que sea la madre”, cuestionó.