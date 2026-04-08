Secciones
Seguridad

Así se recreó el crimen en el country de Salta: José Figueroa volvió a la casa y defendió su versión

Tras casi tres años de detención, José Figueroa regresó al club de campo El Tipal para encabezar la reconstrucción del crimen de su esposa, Mercedes Kvedaras. Entre un despliegue policial sin precedentes y duras críticas por la falta de rigor técnico en la recreación, la defensa buscó apuntalar la teoría de un accidente.

El abogado de Figueroa con el maniquí. FOTO LA GACETA El abogado de Figueroa con el maniquí. FOTO LA GACETA
Por Santiago Mendieta Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • José Figueroa encabezó la reconstrucción del crimen de su esposa Mercedes Kvedaras en el country El Tipal, Salta, para ratificar ante la justicia su versión de un accidente.
  • A tres años del hecho, el imputado regresó a la escena bajo un fuerte operativo policial. La defensa usó un maniquí en una recreación cuestionada por su falta de rigor técnico.
  • Este procedimiento resultará clave para la resolución del juicio oral. El fallo determinará si se mantiene la figura de femicidio o si prevalece la hipótesis de la defensa.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas SaltaCrimen en el country de Salta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horror en el country de Salta: el revelador testimonio del amigo que conocía la intimidad de la pareja

Horror en el country de Salta: el revelador testimonio del amigo que conocía la intimidad de la pareja

Horror en el country de Salta: el acuerdo económico tras el crimen de Mercedes Kvedara que se reveló en el juicio

Horror en el country de Salta: el acuerdo económico tras el crimen de Mercedes Kvedara que se reveló en el juicio

Estaban los vidrios empañados: una testigo reconstruyó el estremecedor hallazgo de los cuerpos en un country de Salta

"Estaban los vidrios empañados": una testigo reconstruyó el estremecedor hallazgo de los cuerpos en un country de Salta

Todo sobre el crimen en el country: cronología del horror y los detalles del caso que conmociona a Salta

Todo sobre el crimen en el country: cronología del horror y los detalles del caso que conmociona a Salta

No quise matarla: la versión de José Figueroa sobre el crimen de su esposa en un country de Salta

"No quise matarla": la versión de José Figueroa sobre el crimen de su esposa en un country de Salta

Lo más popular
“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”
1

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina
2

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca
3

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna
4

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur
5

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos
6

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos

Más Noticias
Montaldo, sobre el alumno que llevó un revólver cargado a una escuela: “No son conductas comunes”

Montaldo, sobre el alumno que llevó un revólver cargado a una escuela: “No son conductas comunes”

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Horror en el country de Salta: el revelador testimonio del amigo que conocía la intimidad de la pareja

Horror en el country de Salta: el revelador testimonio del amigo que conocía la intimidad de la pareja

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Alerta climática en abril: avanza El Niño y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

Caso Érika: un femicidio que también sacó a la luz los vuelos narcos

Caso Érika: un femicidio que también sacó a la luz los vuelos narcos

Comentarios