Así se recreó el crimen en el country de Salta: José Figueroa volvió a la casa y defendió su versión
Tras casi tres años de detención, José Figueroa regresó al club de campo El Tipal para encabezar la reconstrucción del crimen de su esposa, Mercedes Kvedaras. Entre un despliegue policial sin precedentes y duras críticas por la falta de rigor técnico en la recreación, la defensa buscó apuntalar la teoría de un accidente.
El abogado de Figueroa con el maniquí. FOTO LA GACETA
Resumen para apurados
- José Figueroa encabezó la reconstrucción del crimen de su esposa Mercedes Kvedaras en el country El Tipal, Salta, para ratificar ante la justicia su versión de un accidente.
- A tres años del hecho, el imputado regresó a la escena bajo un fuerte operativo policial. La defensa usó un maniquí en una recreación cuestionada por su falta de rigor técnico.
- Este procedimiento resultará clave para la resolución del juicio oral. El fallo determinará si se mantiene la figura de femicidio o si prevalece la hipótesis de la defensa.
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