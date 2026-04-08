Horror en el country de Salta: el revelador testimonio del amigo que conocía la intimidad de la pareja
Un amigo íntimo de José Figueroa, reveló detalles inéditos sobre la intimidad de la pareja. Ante el tribunal, describió una relación de personalidades opuestas, marcada por el carácter de Mercedes Kvedaras y las crisis de infidelidad que precedieron al crimen.
Resumen para apurados
- Francisco Saravia Toledo, amigo íntimo de José Figueroa, declaró en el juicio en Salta por el femicidio de Mercedes Kvedaras, aportando detalles sobre la intimidad de la pareja.
- El testigo describió una relación de personalidades opuestas y crisis por infidelidad. Afirmó que Figueroa evitaba conflictos y se amoldaba a las decisiones de su esposa Mercedes.
- Este testimonio es clave para reconstruir el móvil del crimen y la dinámica familiar. El tribunal busca determinar si existía un ciclo de violencia previo a la tragedia del country.
El juicio que conmociona a la provincia sumó una pieza clave para entender lo que sucedía puertas adentro. Francisco Saravia Toledo, amigo íntimo de José Figueroa y testigo presencial de la evolución de un matrimonio de años, se sentó frente al tribunal para desarmar la compleja trama de una relación marcada por personalidades opuestas y crisis silenciosas.
A través de un relato cargado de anécdotas cotidianas y confesiones íntimas, el abogado ofreció una radiografía reveladora sobre quiénes eran realmente la víctima y el victimario antes de que la tragedia se desatara en el baño de aquel country.
Un vínculo de toda la vida
Saravia Toledo, de 44 años, comenzó su declaración ratificando su estrecho vínculo con Figueroa: "Con José de chiquito soy amigo". Pero su relación no terminaba allí; también conocía a Mercedes Kvedaras desde la infancia debido a que ella "era muy amiga de una de mis hermanas". Esta cercanía le permitió ser testigo presencial de la evolución del matrimonio a lo largo de los años, compartiendo asados, fines de semana y viajes.
"Solíamos frecuentarnos bastante entre nuestras parejas, hijos y otros grupos de personas... hemos pasado años nuevos juntos", recordó el abogado ante el tribunal. Al ser consultado sobre su percepción de la pareja en esos encuentros, afirmó que veía una "relación normal, nada fuera de lo habitual".
"Él la seguía en todo": la dinámica de la pareja
Uno de los puntos más detallados del testimonio fue la descripción de las personalidades de ambos. Según Saravia Toledo, Mercedes tenía un carácter imponente: "Era una persona que se expresaba de manera directa... tenía un carácter fuerte, no daba vueltas". En contraste, describió a Figueroa como alguien que evitaba el conflicto y se amoldaba a los deseos de su esposa. "José hacía un poco más lo que ella decía y José trataba de evitar peleas", señaló basándose en sus observaciones previas.
El testigo relató cómo Figueroa se sumaba a todas las actividades que Mercedes iniciaba, desde el deporte hasta hábitos cotidianos. "José siempre hacía lo que hacía Mercedes y él la seguía, la acompañaba y la apoyaba", leyó la defensa de una declaración previa que el testigo ratificó. Recordó incluso una anécdota de su última cena juntos, apenas dos meses antes del crimen, donde Mercedes mencionó un ritual matutino de lavarse la cara con hielo para "despabilarse" y José admitió que él también había empezado a hacerlo.
La personalidad de Mercedes y el episodio del café
Para graficar la franqueza de Mercedes, el testigo recordó un episodio que consideró típico de su forma de ser. Durante una reunión, ella preguntó directamente: "¿Quién va a ser el boludo que quiere café?", sabiendo que se refería a Saravia Toledo por la confianza que tenían. "Ella no se quedaba callada con nada básicamente", resumió el testigo, aclarando que, aunque para alguien externo podía sonar ofensivo, en su círculo se tomaba como parte de su personalidad directa.
Respecto al trato de Figueroa hacia su familia, el abogado fue enfático en señalar la calidez del acusado: "José siempre fue muy cariñoso... Él siempre tuvo muy buen trato con ellos".
Infidelidad y crisis previas
El testimonio también abordó temas espinosos como un supuesto hecho de infidelidad por parte de Mercedes ocurrido antes de la pandemia. Saravia Toledo recordó haber llamado a su amigo al enterarse por rumores: "Lo llamé para ver cómo estaba... le dije 'Mira, no me expliques nada, son temas tuyos y de Mer... para mí lo que esté bien para vos está bien'".
Lo que más llamó la atención del testigo en aquel entonces fue la reacción de Figueroa: "Yo sentí que él la protegió mucho en ese momento... me quería explicar cosas que no correspondían". Incluso mencionó que Mercedes le hizo llegar su agradecimiento a través de su hermana por el apoyo brindado a José en ese trance difícil.
A pesar de haber tenido separaciones breves en el pasado, donde Figueroa llegó a mudarse a la casa de su madre por unos días, el testigo aseguró que en su último encuentro no percibió una crisis inminente. No obstante, admitió que posteriormente se enteró de que la pareja estaba nuevamente al borde de la separación definitiva.
El fatídico final y las visitas a la cárcel
Saravia Toledo relató el momento en que se enteró de la tragedia mientras se encontraba de viaje. Un amigo lo llamó para contarle que Mercedes había muerto y que José había intentado suicidarse. "Me comentó... que había estado en el auto y que la había matado y que después se había querido suicidar", recordó sobre la primera e imprecisa versión que recibió. Con el tiempo supo que el hecho ocurrió en un baño, aunque declaró no conocer los detalles técnicos de la muerte.
Finalmente, el testigo confirmó que mantuvo contacto con Figueroa tras su detención. Lo vio en el contexto del grupo "Espartanos" (un programa de rugby en las cárceles) y habla con él por teléfono. "La última vez fue, si mal no recuerdo, diciembre... habrá sido un año después del hecho", concluyó, cerrando una declaración que aportó una visión humana y compleja sobre el trasfondo de una de las tragedias más impactantes de los últimos tiempos.
El peritaje
Finalmente, la audiencia contó con la participación de un perito informático encargado de analizar la computadora personal de Mercedes Kvedaras. Tras un exhaustivo relevamiento técnico, el especialista fue concluyente al informar que no se halló ningún elemento de interés criminalístico que pudiera aportar datos relevantes a la causa. Según detalló, el historial de navegación de la víctima reflejaba su cotidianidad: búsquedas estrictamente vinculadas al aprendizaje del idioma inglés —carrera que Mercedes se encontraba cursando— y una amplia colección de fotografías familiares