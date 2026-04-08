Horror en el country de Salta: el revelador testimonio del amigo que conocía la intimidad de la pareja

El fatídico final y las visitas a la cárcel

Saravia Toledo relató el momento en que se enteró de la tragedia mientras se encontraba de viaje. Un amigo lo llamó para contarle que Mercedes había muerto y que José había intentado suicidarse. "Me comentó... que había estado en el auto y que la había matado y que después se había querido suicidar", recordó sobre la primera e imprecisa versión que recibió. Con el tiempo supo que el hecho ocurrió en un baño, aunque declaró no conocer los detalles técnicos de la muerte.