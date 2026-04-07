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Horror en el country de Salta: el acuerdo económico tras el crimen de Mercedes Kvedara que se reveló en el juicio

Con la precisión de un abogado y el dolor de un familiar, el 'Puma' Juncosa desgranó los claroscuros de la vida de José Figueroa, revelando desde un antiguo intento de suicidio hasta el desesperado convenio final para proteger a los hijos que el propio crimen dejó sin madre.

FOTO LA GACETA FOTO LA GACETA
Por Santiago Mendieta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • José Figueroa afronta el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en Salta, donde se reveló un pacto para ceder todos sus bienes a sus hijos tras el crimen en el country El Tipal.
  • Su tío, Enrique Juncosa, declaró sobre la personalidad del imputado, un intento de suicidio previo y el acuerdo económico que exime a Figueroa de acciones civiles futuras.
  • El caso impacta por la transferencia patrimonial para proteger a los menores y el acercamiento entre ambas familias, sentando un precedente sobre la reparación tras un femicidio.
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