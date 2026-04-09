Eclipse total 2026: el mejor lugar del mundo para verlo está en la Patagonia argentina

Resumen para apurados
- Chubut será el epicentro mundial del eclipse solar anular en febrero de 2027. Esquel y Trevelin ofrecerán la mejor visibilidad para observar el fenómeno desde la Patagonia.
- El evento durará más de tres horas, con una fase de siete minutos donde se verá un anillo de fuego. La región destaca por su baja contaminación lumínica y precisión geográfica.
- El eclipse impulsará el astroturismo en la Patagonia, atrayendo a investigadores y turistas internacionales. Chubut ya proyecta planes para potenciar este hito científico único.
Argentina se prepara para ser centro de un irrepetible fenómeno astronómico que tendrá lugar en 2027. La Patagonia, en particular, tendrá la primera fila para un espectáculo que sucederá en el cielo y que, aunque se verá en todo el mundo, será mucho más fácil de percibir desde esta región.
Chubut será la sede que convocará a turistas de todas partes para ver con la mejor calidad posible el eclipse solar anular 2027. “Será el mejor lugar del mundo para observarlo”, aseguran los expertos e invitan a reservar una plaza en la localidad de Esquel para principios de febrero de 2027, mucho mejor si se trata de un sitio en la cordillera.
Las autoridades chubutenses esperan que el eclipse tenga un fuerte impacto en lo que se denomina astroturismo. Por eso ya se pensó un proyecto para lograr la mayor convocatoria posible en la región. La experiencia única funcionará como el anzuelo perfecto tanto para visitantes como para fotógrafos, astrónomos e investigadores en pleno verano.
Qué se sabe del eclipse total que podrá verse desde la Patagonia
Pablo Gerez, guía de turismo de Chubut Explorers, señaló que la franja central del eclipse pasará por Esquel y Trevelin. En este momento, la Luna proyectará una sombra completa sobre la superficie terrestre. El eclipse se formará por la interposición de la Luna entre la Tierra y el Sol, produciendo el ocultamiento del astro rey.
El eclipse durará en total más de tres horas. La fase parcial será de tres horas y 12 minutos, momento en que la sombra se proyectará en partes del astro. Luego, en su etapa anular, se podrá disfrutar del espectáculo durante siete minutos y 31 segundos. En ese momento se verá un anillo de fuego, una ilusión óptica generada por la superposición a la distancia de la Luna sobre el Sol.
La trayectoria del eclipse pasará a 10 kilómetros de Esquel, por lo que la observación desde esa zona tendrá mayor precisión que en cualquier otro lugar. La Patagonia es una buena región para la observación por la poca contaminación lumínica. En la costa bonaerense también se podrá ver, pero con otra calidad, debido al factor lumínico.
Recomendaciones para ver el eclipse total 2017
La NASA dio una serie de recomendaciones para aprovechar estos eventos de la mejor manera posible y evitar accidentes:
- Observar el Sol a través de anteojos para eclipses o de un visor solar de mano durante las fases del eclipse parcial antes y después de la totalidad.
- Puedes observar el eclipse directamente sin la protección ocular adecuada solo cuando la Luna oscurece completamente la cara brillante del Sol, durante el breve y espectacular período conocido como totalidad. (Sabrás que es seguro cuando ya no puedas ver ninguna parte del Sol a través de los anteojos para eclipses o el visor solar).