Eclipse total 2026: el mejor lugar del mundo para verlo está en la Patagonia argentina

El eclipse durará en total más de tres horas. La fase parcial será de tres horas y 12 minutos, momento en que la sombra se proyectará en partes del astro. Luego, en su etapa anular, se podrá disfrutar del espectáculo durante siete minutos y 31 segundos. En ese momento se verá un anillo de fuego, una ilusión óptica generada por la superposición a la distancia de la Luna sobre el Sol.