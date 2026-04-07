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Recuerdos fotográficos: cómo vivió Tucumán el eclipse de sol de 1952

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: cómo vivió Tucumán el eclipse de sol de 1952
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 1 Hs

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