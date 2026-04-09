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Dan luz verde a los pliegos para cubrir 10 vacantes en el Poder Judicial

La comisión de Peticiones y Acuerdos entrevistó a los postulantes y emitió dictamen favorable para los pliegos, que serán tratados en la próxima sesión

DICTÁMENES FAVORABLES. La comisión de Peticiones y Acuerdos entrevistó a los 10 candidatos a defensores. DICTÁMENES FAVORABLES. La comisión de Peticiones y Acuerdos entrevistó a los 10 candidatos a defensores. PRENSA HLT
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Comisión de Acuerdos de Tucumán dio dictamen favorable a 10 pliegos para cubrir defensorías judiciales en Capital, Monteros y el Este tras las entrevistas realizadas este jueves.
  • El proceso incluyó la evaluación de antecedentes por parte del comité que preside Carolina Vargas Aignasse, cumpliendo con el reglamento para cubrir vacantes del Poder Ejecutivo.
  • La designación, que se tratará el 16 de mayo, busca fortalecer el servicio de justicia y agilizar la atención en defensorías de niñez, civil y laboral en toda la provincia.
Resumen generado con IA

La Comisión de Peticiones y Acuerdos dio dictamen favorable a los 10 pliegos que envió Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en Defensorías Oficiales del Poder Judicial. El comité que preside la legisladora Carolina Vargas Aignasse se reunió este jueves para evaluar los antecedentes personales y profesionales de los postulantes, y llevó adelante las entrevistas correspondientes, conforme a lo establecido en el reglamento interno.

En la próxima sesión legislativa, que sería el jueves 16, serán tratados los pliegos de: Juan Facundo Masaguer, para cubrir el cargo de Defensor Oficial Civil y del Trabajo con Carácter Itinerante del centro Judicial Este; María Alejandra Rivas, para Defensor Oficial de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida del Centro Judicial Monteros; Ana Ricco Falú, Defensor Oficial de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la IV Nominación del Centro Judicial Capital; Fernando Antonio Vera, para Defensor Oficial Civil y del Trabajo del Centro Judicial Monteros; y Marcela  Alejandra  Cardozo Sánchez, para Defensor Oficial Civil y del Trabajo del Centro Judicial Este.

También obtuvieron luz verde los pliegos de estos postulantes para que sean puestos en consideración: Gabriela Sami, para Defensor Oficial en lo Civil del Centro Judicial Este; Diego Trabadelo, para Defensor Oficial de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida del Centro Judicial Capital; Graciela Georgina Graciela Medina, para Defensor Oficial de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida del Centro Judicial Capital; Marcela Eugenia De Mari, para Defensor de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la II Nominación del Centro Judicial Capital; y María Alejandra Rodríguez, para Defensor Oficial Civil del Trabajo de la III Nominación del Centro Judicial Capital.

Al término del encuentro, la legisladora Vargas Aignasse destacó que se cumplió con el debido proceso. “Hemos escuchado las entrevistas de 10 postulantes para distintas defensorías en los centros judiciales de Capital, Este y Monteros; fueron exposiciones muy interesantes. Nos vamos satisfechos y hemos firmado los dictámenes para su tratamiento en la próxima sesión”, declaró.

Los dictámenes favorables también fueron firmados por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, junto a los legisladores Carlos Najar, Rodolfo Ocaranza, Adriana Najar, Edith Comolli, Marcelo Herrera y Patricia Lizárraga.

Temas Honorable Legislatura de TucumánCarolina Vargas Aignasse
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