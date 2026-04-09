Dan luz verde a los pliegos para cubrir 10 vacantes en el Poder Judicial

En la próxima sesión legislativa, que sería el jueves 16, serán tratados los pliegos de: Juan Facundo Masaguer, para cubrir el cargo de Defensor Oficial Civil y del Trabajo con Carácter Itinerante del centro Judicial Este; María Alejandra Rivas, para Defensor Oficial de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida del Centro Judicial Monteros; Ana Ricco Falú, Defensor Oficial de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la IV Nominación del Centro Judicial Capital; Fernando Antonio Vera, para Defensor Oficial Civil y del Trabajo del Centro Judicial Monteros; y Marcela Alejandra Cardozo Sánchez, para Defensor Oficial Civil y del Trabajo del Centro Judicial Este.