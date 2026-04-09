Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona
Resumen para apurados
- Defensa Civil de Tafí Viejo informó que el salón donde murió el matrimonio Robles-Albornoz no tenía habilitación definitiva tras el trágico temporal del sábado en Tucumán.
- El director Carlos Cambera señaló que el salón estaba en trámite administrativo y el siniestro ocurrió en una vía terciaria de poco uso que carecía de señalización adecuada.
- Tras la tragedia, el municipio evaluará colocar cartelería y coordinar obras hídricas. El caso reabre el debate sobre la seguridad en eventos y la validez de permisos provisorios.
A cinco días del trágico episodio ocurrido durante el temporal en Tucumán, en el que murieron Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32) al salir de un salón de fiestas en un camino de Tafí Viejo, el director de Defensa Civil municipal, Carlos Cambera, brindó a LA GACETA precisiones sobre lo sucedido y las condiciones en las que funcionaba el lugar.
El funcionario confirmó a este diario que el salón donde se realizó el evento no contaba con habilitación definitiva, sino que se encontraba “en proceso de habilitación”, con un expediente administrativo aún en curso. En ese sentido, aclaró que la autorización formal para operar “solo se obtiene con una resolución final”, por lo que el espacio no estaba plenamente habilitado al momento de la fiesta.
En paralelo, Cambera puso el foco en las características del camino donde ocurrió el hecho, al que definió como una vía terciaria, de uso no habitual, con mantenimiento básico pero sin prioridad dentro del esquema de obras públicas. Según explicó, este tipo de trazas están destinadas a garantizar una circulación mínima, principalmente para vehículos de emergencia y actividades rurales.
No obstante, ante las consultas por la falta de señalización en la zona, especialmente teniendo en cuenta la existencia de salones de eventos y circulación de personas, el titular de Defensa Civil reconoció que se evaluarán nuevas medidas tras la tragedia.
“Por supuesto que se van a tomar otras previsiones”, sostuvo a LA GACETA, y adelantó que el municipio ya analiza la colocación de cartelería de advertencia y posibles intervenciones junto a la Dirección Provincial del Agua.
Cambera también remarcó que, pese a las alertas meteorológicas vigentes, el fenómeno climático superó las previsiones. “Fue una lluvia muy copiosa en un período muy corto de tiempo. Para ese día había alerta amarilla, pero coincidimos en que debería haber sido roja”, señaló.
Además, intentó dimensionar la magnitud del evento al indicar que incluso los equipos de rescate tuvieron dificultades para operar. “La única unidad que podía circular era un camión 4x4 y el agua llegaba a la mitad de las ruedas”, describió.
Sobre la falta de antecedentes en el lugar, el funcionario aseguró que no existían registros de emergencias previas en esa zona en más de 30 años, aunque reconoció que, tras lo ocurrido, será necesario revisar las condiciones de seguridad.
En relación con la señalización, también mencionó problemas recurrentes como el robo o vandalismo de carteles en áreas suburbanas, aunque esto no evitó los cuestionamientos sobre la ausencia de advertencias en un sector donde se desarrollan actividades sociales.