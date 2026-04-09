Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona

El funcionario confirmó a este diario que el salón donde se realizó el evento no contaba con habilitación definitiva, sino que se encontraba “en proceso de habilitación”, con un expediente administrativo aún en curso. En ese sentido, aclaró que la autorización formal para operar “solo se obtiene con una resolución final”, por lo que el espacio no estaba plenamente habilitado al momento de la fiesta.