Secciones
Política

Tras la tragedia del matrimonio, confirman que el salón estaba “en proceso de habilitación” y evalúan señalizar la zona

Carlos Cambera, director de Defensa Civil de Tafí Viejo, señaló que la autorización formal “solo se obtiene con una resolución final”, por lo que el espacio no estaba plenamente habilitado; explicó que el camino donde ocurrió el hecho “es una vía terciaria, de uso no habitual”.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Defensa Civil de Tafí Viejo informó que el salón donde murió el matrimonio Robles-Albornoz no tenía habilitación definitiva tras el trágico temporal del sábado en Tucumán.
  • El director Carlos Cambera señaló que el salón estaba en trámite administrativo y el siniestro ocurrió en una vía terciaria de poco uso que carecía de señalización adecuada.
  • Tras la tragedia, el municipio evaluará colocar cartelería y coordinar obras hídricas. El caso reabre el debate sobre la seguridad en eventos y la validez de permisos provisorios.
Resumen generado con IA

A cinco días del trágico episodio ocurrido durante el temporal en Tucumán, en el que murieron Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32) al salir de un salón de fiestas en un camino de Tafí Viejo, el director de Defensa Civil municipal, Carlos Cambera, brindó a LA GACETA precisiones sobre lo sucedido y las condiciones en las que funcionaba el lugar.

El funcionario confirmó a este diario que el salón donde se realizó el evento no contaba con habilitación definitiva, sino que se encontraba “en proceso de habilitación”, con un expediente administrativo aún en curso. En ese sentido, aclaró que la autorización formal para operar “solo se obtiene con una resolución final”, por lo que el espacio no estaba plenamente habilitado al momento de la fiesta.

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

En paralelo, Cambera puso el foco en las características del camino donde ocurrió el hecho, al que definió como una vía terciaria, de uso no habitual, con mantenimiento básico pero sin prioridad dentro del esquema de obras públicas. Según explicó, este tipo de trazas están destinadas a garantizar una circulación mínima, principalmente para vehículos de emergencia y actividades rurales.

TRAGEDIA. El vehículo con los cuerpos de las víctimas fue encontrado a pocos metros del salón de fiestas al que acudieron la tarde del sábado. TRAGEDIA. El vehículo con los cuerpos de las víctimas fue encontrado a pocos metros del salón de fiestas al que acudieron la tarde del sábado.

No obstante, ante las consultas por la falta de señalización en la zona, especialmente teniendo en cuenta la existencia de salones de eventos y circulación de personas, el titular de Defensa Civil reconoció que se evaluarán nuevas medidas tras la tragedia.

“Por supuesto que se van a tomar otras previsiones”, sostuvo a LA GACETA, y adelantó que el municipio ya analiza la colocación de cartelería de advertencia y posibles intervenciones junto a la Dirección Provincial del Agua.

Cambera también remarcó que, pese a las alertas meteorológicas vigentes, el fenómeno climático superó las previsiones. “Fue una lluvia muy copiosa en un período muy corto de tiempo. Para ese día había alerta amarilla, pero coincidimos en que debería haber sido roja”, señaló.

Además, intentó dimensionar la magnitud del evento al indicar que incluso los equipos de rescate tuvieron dificultades para operar. “La única unidad que podía circular era un camión 4x4 y el agua llegaba a la mitad de las ruedas”, describió.

Sobre la falta de antecedentes en el lugar, el funcionario aseguró que no existían registros de emergencias previas en esa zona en más de 30 años, aunque reconoció que, tras lo ocurrido, será necesario revisar las condiciones de seguridad.

En relación con la señalización, también mencionó problemas recurrentes como el robo o vandalismo de carteles en áreas suburbanas, aunque esto no evitó los cuestionamientos sobre la ausencia de advertencias en un sector donde se desarrollan actividades sociales.

Temas Inundaciones 2026 Tafí ViejoDefensa Civil MunicipalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una despedida atravesada por los sollozos, las anécdotas y el dolor: así fue el velorio de la pareja fallecida durante el temporal

Una despedida atravesada por los sollozos, las anécdotas y el dolor: así fue el velorio de la pareja fallecida durante el temporal

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Dolor y pedido desesperado: buscan el celular y los anillos de Solana Albornoz, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Reclamo por inundaciones: el concejal Carlos Arnedo pidió una planificación conjunta

Reclamo por inundaciones: el concejal Carlos Arnedo pidió una planificación conjunta

Lo más popular
La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada
1

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán
2

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni
3

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán
4

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

A cinco días de la tragedia del matrimonio, el camino de Tafí Viejo sigue igual: sin señalización y en estado crítico
5

A cinco días de la tragedia del matrimonio, el camino de Tafí Viejo sigue igual: sin señalización y en estado crítico

Érika supo de los sinsabores de un amorío con un narco
6

Érika supo de los sinsabores de un amorío con un narco

Más Noticias
A cinco días de la tragedia del matrimonio, el camino de Tafí Viejo sigue igual: sin señalización y en estado crítico

A cinco días de la tragedia del matrimonio, el camino de Tafí Viejo sigue igual: sin señalización y en estado crítico

Transporte, al borde del colapso: empresarios y el municipio negocian una salida para sostener el sistema

Transporte, al borde del colapso: empresarios y el municipio negocian una salida para sostener el sistema

Causa Adorni: la escribana regresó a Comodoro Py con documentos clave sobre las deudas del Jefe de Gabinete

Causa Adorni: la escribana regresó a Comodoro Py con documentos clave sobre las deudas del Jefe de Gabinete

Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con el apoyo de los bloques aliados

Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con el apoyo de los bloques aliados

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

Blindaje a la propiedad privada: proyecto de Sturzenegger

Blindaje a la propiedad privada: proyecto de Sturzenegger

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Comentarios