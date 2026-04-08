Máxima tensión en Medio Oriente: EEUU exigió a Irán la apertura inmediata del estrecho de Ormuz

En ese marco, subrayó que la apertura inmediata del estrecho y la entrega del uranio enriquecido iraní constituyen las principales demandas de la delegación estadounidense en las negociaciones que comenzarán en Islamabad. “Eso está en lo más alto de la lista de prioridades para los negociadores”, afirmó, y confirmó que el equipo de Trump viajará a Pakistán para iniciar conversaciones directas este sábado.