Máxima tensión en Medio Oriente: EEUU exigió a Irán la apertura inmediata del estrecho de Ormuz
La Casa Blanca afirmó que el tránsito marítimo ya se encuentra restablecido, pese a versiones contradictorias, y confirmó el inicio de negociaciones en Islamabad con demandas clave sobre seguridad y uranio enriquecido.
Resumen para apurados
- EE.UU. exigió a Irán la reapertura inmediata y sin peajes del estrecho de Ormuz para normalizar el comercio global tras 38 días de ofensiva militar liderada por Donald Trump.
- Tras la Operación Furia Épica, Washington negocia en Islamabad la entrega de uranio enriquecido y el libre tránsito marítimo, desmintiendo reportes iraníes sobre un nuevo cierre.
- Esta presión marca un punto crítico en la geopolítica de Medio Oriente. El éxito de las conversaciones en Pakistán determinará la estabilidad energética y nuclear de la región.
Estados Unidos aseguró que la reapertura del estrecho de Ormuz debe darse de manera inmediata y sin restricciones, incluida la eliminación de cualquier tipo de peaje para el paso de embarcaciones.
Así lo expresó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa en la que reiteró que el presidente Donald Trump exige que el tráfico marítimo se restablezca “sin limitaciones, incluyendo cobros de peajes”.
Leavitt remarcó que esta postura está en línea con el mensaje transmitido por el propio mandatario durante la noche anterior. Además, indicó que la administración estadounidense ha recibido informes contradictorios desde Irán sobre la situación del estrecho, aunque aseguró que Trump fue informado de que el tránsito marítimo ya se encuentra restablecido, desmintiendo reportes de medios iraníes que señalaban un cierre.
“Lo que se dice públicamente es diferente de lo que se nos transmite en privado”, sostuvo la portavoz, al tiempo que señaló que se ha detectado “un aumento en el tráfico hoy”.
En ese marco, subrayó que la apertura inmediata del estrecho y la entrega del uranio enriquecido iraní constituyen las principales demandas de la delegación estadounidense en las negociaciones que comenzarán en Islamabad. “Eso está en lo más alto de la lista de prioridades para los negociadores”, afirmó, y confirmó que el equipo de Trump viajará a Pakistán para iniciar conversaciones directas este sábado.
Leavitt también defendió los resultados de la Operación Furia Épica, al asegurar que “Estados Unidos ha logrado y superado los principales objetivos militares” durante los 38 días de ofensiva. Según la Casa Blanca, la marina y la fuerza aérea iraníes han sido destruidas, y la capacidad militar y nuclear de Irán se ha visto “retrasada por años”.
La portavoz sostuvo que la presión militar fue determinante para que Irán aceptara la apertura del estrecho de Ormuz y presentara una propuesta “más razonable” en la mesa de negociación. Explicó que un primer plan de 10 puntos fue “literalmente tirado a la basura” por la administración Trump por considerarlo “fundamentalmente inaceptable”, aunque luego se recibió una base “más realista”.