Secciones
Mundo

Máxima tensión en Medio Oriente: EEUU exigió a Irán la apertura inmediata del estrecho de Ormuz

La Casa Blanca afirmó que el tránsito marítimo ya se encuentra restablecido, pese a versiones contradictorias, y confirmó el inicio de negociaciones en Islamabad con demandas clave sobre seguridad y uranio enriquecido.

Máxima tensión en Medio Oriente: EEUU exigió a Irán la apertura inmediata del estrecho de Ormuz
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • EE.UU. exigió a Irán la reapertura inmediata y sin peajes del estrecho de Ormuz para normalizar el comercio global tras 38 días de ofensiva militar liderada por Donald Trump.
  • Tras la Operación Furia Épica, Washington negocia en Islamabad la entrega de uranio enriquecido y el libre tránsito marítimo, desmintiendo reportes iraníes sobre un nuevo cierre.
  • Esta presión marca un punto crítico en la geopolítica de Medio Oriente. El éxito de las conversaciones en Pakistán determinará la estabilidad energética y nuclear de la región.
Resumen generado con IA

Estados Unidos aseguró que la reapertura del estrecho de Ormuz debe darse de manera inmediata y sin restricciones, incluida la eliminación de cualquier tipo de peaje para el paso de embarcaciones. 

Así lo expresó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa en la que reiteró que el presidente Donald Trump exige que el tráfico marítimo se restablezca “sin limitaciones, incluyendo cobros de peajes”.

Leavitt remarcó que esta postura está en línea con el mensaje transmitido por el propio mandatario durante la noche anterior. Además, indicó que la administración estadounidense ha recibido informes contradictorios desde Irán sobre la situación del estrecho, aunque aseguró que Trump fue informado de que el tránsito marítimo ya se encuentra restablecido, desmintiendo reportes de medios iraníes que señalaban un cierre.

Guerra en Medio Oriente: Trump amenaza con aranceles del 50% a países que suministren armas a Irán

Guerra en Medio Oriente: Trump amenaza con aranceles del 50% a países que suministren armas a Irán

“Lo que se dice públicamente es diferente de lo que se nos transmite en privado”, sostuvo la portavoz, al tiempo que señaló que se ha detectado “un aumento en el tráfico hoy”.

En ese marco, subrayó que la apertura inmediata del estrecho y la entrega del uranio enriquecido iraní constituyen las principales demandas de la delegación estadounidense en las negociaciones que comenzarán en Islamabad. “Eso está en lo más alto de la lista de prioridades para los negociadores”, afirmó, y confirmó que el equipo de Trump viajará a Pakistán para iniciar conversaciones directas este sábado.

Leavitt también defendió los resultados de la Operación Furia Épica, al asegurar que “Estados Unidos ha logrado y superado los principales objetivos militares” durante los 38 días de ofensiva. Según la Casa Blanca, la marina y la fuerza aérea iraníes han sido destruidas, y la capacidad militar y nuclear de Irán se ha visto “retrasada por años”.

Guerra en Medio Oriente: el Papa condenó la amenaza de Donald Trump al pueblo de Irán

Guerra en Medio Oriente: el Papa condenó la amenaza de Donald Trump al pueblo de Irán

En ese sentido, detalló que la mayor parte de los lanzadores de misiles balísticos y drones de largo alcance fueron destruidos, aunque reconoció que aún quedan algunos en el arsenal iraní, como lo evidencian los ataques registrados tras el cese del fuego.  

La portavoz sostuvo que la presión militar fue determinante para que Irán aceptara la apertura del estrecho de Ormuz y presentara una propuesta “más razonable” en la mesa de negociación. Explicó que un primer plan de 10 puntos fue “literalmente tirado a la basura” por la administración Trump por considerarlo “fundamentalmente inaceptable”, aunque luego se recibió una base “más realista”.

Temas Estados Unidos de AméricaIrán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Irán asegura bombardeos devastadores contra Estados Unidos

Irán asegura bombardeos "devastadores" contra Estados Unidos

Irán aceptó la tregua y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

Irán aceptó la tregua y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

Lo más popular
Alerta climática en abril: avanza La Niña y estas serán las zonas más afectadas en Argentina
1

Alerta climática en abril: avanza La Niña y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”
2

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca
3

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna
4

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna

Pichón Segura volvió a su casa y el proceso se encamina a un juicio abreviado
5

"Pichón" Segura volvió a su casa y el proceso se encamina a un juicio abreviado

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur
6

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

Más Noticias
Pichón Segura volvió a su casa y el proceso se encamina a un juicio abreviado

"Pichón" Segura volvió a su casa y el proceso se encamina a un juicio abreviado

El emocionante encuentro de LA GACETA con Daniel, el ganador del auto 0 km de los Números de Oro

El emocionante encuentro de LA GACETA con Daniel, el ganador del auto 0 km de los Números de Oro

Tras ataques de Israel en Líbano, Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz y amenazó con romper la tregua

Tras ataques de Israel en Líbano, Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz y amenazó con romper la tregua

Jaldo defendió el crédito en el Banco Macro y aseguró que es por su actividad privada: “Nada tienen que ver con el Estado”

Jaldo defendió el crédito en el Banco Macro y aseguró que es por su actividad privada: “Nada tienen que ver con el Estado”

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna

Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna

Alerta climática en abril: avanza La Niña y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

Alerta climática en abril: avanza La Niña y estas serán las zonas más afectadas en Argentina

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

“Nos sorprendió esta lluvia, que en algunos puntos de la provincia superó todo lo esperado”, dijo Marcelo Nazur

Comentarios