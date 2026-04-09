Beltrán fue figura, pero dejó una fuerte autocrítica tras el empate de River en Sudamericana

“Siempre intento dar lo mejor desde el lugar que me toca. Estuve muy impreciso con los pies, en eso tengo que mejorar, sobre todo para ayudar al equipo en un partido en el que nos quedamos con uno menos muy rápido”, expresó en la zona mixta, en referencia a la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los cuatro minutos del primer tiempo, que condicionó todo el desarrollo.