Beltrán fue figura, pero dejó una fuerte autocrítica tras el empate de River en Sudamericana

Resumen para apurados
- Santiago Beltrán fue figura en el empate 1-1 de River ante Blooming en Bolivia por Copa Sudamericana, pese a jugar con uno menos tras la temprana expulsión de Martínez Quarta.
- El arquero reemplazó a Armani y, aunque tuvo atajadas clave, se mostró autocrítico por su imprecisión con los pies en un contexto difícil por la roja a los 4 minutos de juego.
- El joven portero busca consolidarse mediante el trabajo diario, valorando un punto clave de visitante. Su capacidad de mejora es vital para el crecimiento del plantel millonario.
Santiago Beltrán fue una de las figuras de River en el empate 1-1 ante Blooming en Bolivia, pero lejos de quedarse con sus intervenciones decisivas, eligió hacer foco en lo que considera su principal deuda. El arquero, que reemplaza a Franco Armani, sorprendió con una fuerte autocrítica tras el debut en la Copa Sudamericana.
“Siempre intento dar lo mejor desde el lugar que me toca. Estuve muy impreciso con los pies, en eso tengo que mejorar, sobre todo para ayudar al equipo en un partido en el que nos quedamos con uno menos muy rápido”, expresó en la zona mixta, en referencia a la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los cuatro minutos del primer tiempo, que condicionó todo el desarrollo.
A pesar de ese contexto adverso, Beltrán también valoró el resultado conseguido en Santa Cruz de la Sierra. “Hicimos un gran partido por cómo se complicó, quedamos con uno menos a los 4', nos llevamos un punto que puede ser importante”, remarcó el arquero, que tuvo atajadas clave para evitar la derrota.
Con la mirada puesta en lo que viene, el joven dejó en claro cuál es su enfoque. “Intento enfocarme en el día a día, los próximos partidos son importantes e intentaré hacerlo de gran manera”, aseguró. Mientras River rescató un empate valioso, Beltrán dejó una señal clara: incluso en una noche destacada, el margen de mejora sigue siendo parte de su crecimiento.