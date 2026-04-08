Copa Sudamericana: River se sobrepuso a la adversidad en Bolivia

Resumen para apurados
- River Plate empató 1-1 ante Blooming en Bolivia por su debut en la Copa Sudamericana, pese a jugar casi todo el partido con un hombre menos por la expulsión de Martínez Quarta.
- Tras la roja a los 4 minutos, Driussi adelantó al Millonario a los 35. En el complemento, Vázquez igualó para el local, mientras que Beltrán salvó el empate en el cierre del juego.
- El equipo de Coudet rescató un punto valioso por el contexto adverso y la inferioridad numérica. Ahora buscará su primer triunfo el próximo miércoles cuando reciba a Carabobo.
River Plate rescató un valioso empate 1-1 frente a Blooming en su debut en la Copa Sudamericana, en un partido disputado en Santa Cruz de la Sierra que rápidamente se le presentó cuesta arriba. El “Millonario” jugó prácticamente todo el encuentro con un hombre menos por la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta, pero mostró carácter para sostenerse en pie y llevarse un punto importante.
El arranque fue un golpe duro para la “banda”. A los cuatro minutos, un pelotazo largo dejó mal parada a la defensa y generó una situación de riesgo que terminó con la infracción de Martínez Quarta sobre Bayron Garcés. Tras la revisión del VAR, el árbitro José Rojas Noguera no dudó y mostró la tarjeta roja directa, condicionando el desarrollo del partido desde el inicio.
Lejos de replegarse, River intentó asumir el protagonismo incluso en inferioridad numérica. Con orden y paciencia, logró controlar los avances del conjunto boliviano durante buena parte del primer tiempo y, a los 35 minutos, encontró su premio. Fabricio Bustos desbordó por la derecha y lanzó un centro preciso que encontró a Sebastián Driussi, quien definió con eficacia para poner el 1-0. Antes del descanso, el propio Bustos tuvo el segundo, pero su remate fue contenido por el arquero Braulio Uraezaña.
En el complemento, Blooming salió decidido a aprovechar la ventaja numérica y presionó más arriba. Así, a los ocho minutos, llegó el empate: una jugada colectiva derivó en un centro al área que encontró a Anthony Vázquez, quien empujó la pelota al gol.
Pese al desgaste, el equipo de Núñez tuvo sus chances para volver a ponerse en ventaja. Facundo Colidio desperdició una ocasión inmejorable con el arco vacío, mientras que Germán Pezzella estuvo cerca con un cabezazo que se fue apenas desviado. En el cierre, el arquero Santiago Beltrán se lució para evitar la derrota ante un remate a quemarropa.
Con esfuerzo y personalidad, el equipo de Eduardo “Chacho” Coudet logró sostener el empate en un contexto adverso. El punto cobra valor por las circunstancias y le permite iniciar su camino internacional con una muestra de carácter. Su próxima presentación será el miércoles ante Carabobo, donde buscará su primera victoria en el certamen internacional.