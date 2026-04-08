Copa Sudamericana: River se sobrepuso a la adversidad en Bolivia

Lejos de replegarse, River intentó asumir el protagonismo incluso en inferioridad numérica. Con orden y paciencia, logró controlar los avances del conjunto boliviano durante buena parte del primer tiempo y, a los 35 minutos, encontró su premio. Fabricio Bustos desbordó por la derecha y lanzó un centro preciso que encontró a Sebastián Driussi, quien definió con eficacia para poner el 1-0. Antes del descanso, el propio Bustos tuvo el segundo, pero su remate fue contenido por el arquero Braulio Uraezaña.