EconomíaNoticias económicas La minería apuesta al financiamiento externo para crecer Ejecutivos advirtieron sobre las limitaciones del mercado local y la necesidad de acceder a crédito internacional para sostener inversiones millonarias. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL SOBRE MINERÍA. Pablo Trumper, Amalia Sáenz y Gustavo Sánchez. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánJujuyArgentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Arranca hoy en Tucumán el foro regional “Argentina Productiva” Foro IAEF: “El interior como plataforma dedesarrollo” Lo más popular Pasantías en Filosofía y Letras: cómo anotarte en la base que te conecta con oportunidades Convocatoria abierta: cómo acceder a subsidios para traducir libros argentinos Formación en género: una diplomatura virtual para especializarte en comunicación Finanzas personales: 10 libros para aprender a manejar tu plata desde cero Netflix en abril 2026: todas las series y películas que se estrenan en el mes Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos