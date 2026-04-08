Tras ataques de Israel en Líbano, Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz y amenazó con romper la tregua

En este contexto, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, denunció las primeras violaciones del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en distintos puntos de la zona de conflicto, pocas horas después de que se anunciara una tregua de catorce días mediada por Islamabad. En un mensaje público, instó a las partes a actuar con contención y respetar el acuerdo para permitir el avance de una solución diplomática, de acuerdo con información de agencias internacionales.