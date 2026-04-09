La forma de negociación de Trump que pierde fuerza

Amenazas, ultimátums, presión, cambios de postura. Todos estos son elementos comunes en la forma de negociar de Donald Trump. Todo parece impredecible cuando se trata del presidente estadounidense. En lo que va del año, ha amenazado a la OTAN, a China, a Canadá, a la Unión Europea. El último de su larga serie de exabruptos es la afirmación de que estaba dispuesto a destruir “una civilización entera”, en referencia a Irán, si este país no permitía el paso por el estrecho de Ormuz. En todas estas ocasiones, la mecánica es la misma: una amenaza extrema para luego retroceder y reclamar un acuerdo como si fuera una victoria. El periodista Jorge Fontevecchia analizó la forma de negociar del presidente norteamericano en “Trump y la lógica del ludópata”, en su editoriual “Modo Fontevecchia”, de Perfil.