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Donald Trump dijo que los ataques en Líbano no estaban incluidos en cese el fuego

Israel sostuvo que respalda la tregua bajo la condición de que Irán reabra los estrechos.

Una de las mayores oleadas de ataques israelíes afecta a más de 60 lugares en Beirut. FOTO X @UNHCRLebanon Una de las mayores oleadas de ataques israelíes afecta a más de 60 lugares en Beirut. FOTO X @UNHCRLebanon
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump aclaró que el alto el fuego entre EE.UU. e Irán excluye el conflicto en Líbano, permitiendo que Israel mantenga sus ataques contra Hezbolá pese a la tregua anunciada.
  • Israel aceptó la tregua de dos semanas condicionada a que Irán libere los estrechos y cese ataques. Sin embargo, ratificó que las operaciones militares en Beirut continuarán.
  • La decisión mantiene abierto un frente bélico crítico. El objetivo de Washington sigue siendo neutralizar la amenaza nuclear iraní y proteger la estabilidad de sus aliados.
Resumen generado con IA

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el conflicto entre Israel y Hezbolá en Líbano quedó fuera del acuerdo de alto el fuego temporal alcanzado entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, lo que mantiene abierto uno de los principales focos de tensión en la región pese a la tregua anunciada.

En declaraciones a la cadena pública PBS, el mandatario republicano señaló que “los libaneses no fueron incluidos en el acuerdo” y, al ser consultado sobre los bombardeos israelíes contra Beirut, afirmó que Hezbolá “no estaba incluido”.

En la misma línea, el gobierno de Israel ratificó que acepta el alto el fuego de dos semanas impulsado por Washington, aunque dejó en claro que este no se aplica a Líbano, donde continúa con operaciones militares. 

A través de un comunicado de la Oficina del Primer Ministro, sostuvo que respalda la iniciativa bajo la condición de que Irán reabra los estrechos y detenga sus ataques en la región.

El texto oficial también remarca que la tregua “no incluye al Líbano”, en contraste conversiones previas que señalaban lo contrario en el marco de la mediación encabezada por Pakistán.

Asimismo, Israel reiteró su postura de que Irán no debe desarrollar armas nucleares ni representar una amenaza para Estados Unidos, Israel y los países árabes, y aseguró que Washington mantiene ese objetivo como eje de las negociaciones en curso, consignó la cadena DW, con base en información de agencias internacionales.

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