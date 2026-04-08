Guerra en Medio Oriente: el Papa condenó la amenaza de Donald Trump al pueblo de Irán

León XIV recordó las palabras sobre la paz pronunciadas el Domingo de Pascua en el "Urbi et Orbi", cuando hizo un llamamiento a deponer las armas a "quienes tienen el poder de desencadenar guerra", eligiendo el camino del diálogo y no el de la fuerza. Subrayó que están en juego «cuestiones de derecho internacional», pero que, sobre todo, hay «una cuestión moral» en la que hay que tener presente el bien del pueblo. El pensamiento se dirige sobre todo a los más vulnerables, víctimas de una escalada.