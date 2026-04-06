Decisión judicial El juez federal resolverá en un solo acto los dos planteos sobre las elecciones en la UNT Según una providencia, ya está en condiciones de fallar sobre las presentaciones que hicieron dos decanos contra una posible reelección de Pagani Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL La UNT ingresa en un período eleccionario. Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Universidad Nacional de TucumánSergio PaganiJuzgado FederalGuillermo Díaz Martínez Tamaño texto Comentarios Lo más popular Santoral del 5 de abril: quiénes son los santos que se celebran este domingo Ganar masa muscular después de los 40: cuánto peso tenés que levantar en tus rutina, según la ciencia Creatividad: cuando la máquina hace todo, ¿qué nos queda a nosotros? Pascua, la celebración que no tiene fecha Cees Nooteboom, la muerte de un viajante La hoguera de los libros