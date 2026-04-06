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Decisión judicial

El juez federal resolverá en un solo acto los dos planteos sobre las elecciones en la UNT

Según una providencia, ya está en condiciones de fallar sobre las presentaciones que hicieron dos decanos contra una posible reelección de Pagani

La UNT ingresa en un período eleccionario. La UNT ingresa en un período eleccionario.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

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Temas Universidad Nacional de TucumánSergio PaganiJuzgado FederalGuillermo Díaz Martínez
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