Rutina en la oficina: los ejercicios "invisibles" para ganar fuerza cuando falta tiempo

Los estudios alrededor del mundo definieron que los porcentajes de personas que entrenan son muy bajos. En Australia, solo el 22,4% de los adultos trabajadores cumplieron con las pautas de movilidad en 2022; en Inglaterra, uno de cada cuatro hace menos de 30 minutos de esfuerzo a la semana y en Estados Unidos solo alrededor de la mitad de la población adulta cumple con las directrices de los organismos de salud, según un informe de The Guardian. Estas cifras suman casi 1800 millones de personas en el mundo. Ante un panorama poco auspicioso, algunos preparadores personales proponen otras estrategias más sencillas.