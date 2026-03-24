La confianza en el gobierno de Milei cayó por cuarto mes consecutivo y ya perforó los niveles de la gestión Macri

La confianza en la administración de Javier Milei registró en marzo su cuarta caída mensual consecutiva, según el último informe de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se ubicó en 2,30 puntos, lo que representa una baja del 3,5% respecto a febrero y una caída interanual del 4,9%.
Con este resultado, la gestión libertaria atraviesa un punto de inflexión: por primera vez, el nivel de confianza se sitúa por debajo del que tenía Mauricio Macri en el mismo mes de su mandato (marzo de 2018), con una diferencia negativa del 0,9%. No obstante, la cifra se mantiene un 52,6% por encima de los niveles registrados por Alberto Fernández en 2022.
La baja del índice comenzó luego de noviembre, cuando marcó 2,47. En diciembre la medición dio un 2,46 y en enero un 2,4, lo que implicó descensos del 0,1% y 2,8%, respectivamente.
En lo que va de 2024, el ICG acumula una contracción del 6,5%. El promedio de la era Milei descendió a 2,43 puntos, su registro más bajo hasta la fecha, ubicándose en un terreno intermedio entre los promedios de las gestiones de Macri (2,55) y Fernández (1,99) para el mismo periodo de tiempo.
La "Eficiencia" es la única excepción
La caída de marzo fue generalizada, afectando a cuatro de los cinco componentes del índice. Las contracciones más agudas se dieron en la "Evaluación general del gobierno" (-9,2%) y en la "Preocupación por el interés general" (-6,0%). La nota distintiva la dio el ítem de "Eficiencia en la administración del gasto público", el único componente que mostró una mejora, con un incremento del 3,9%.