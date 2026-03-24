La confianza en el gobierno de Milei cayó por cuarto mes consecutivo y ya perforó los niveles de la gestión Macri

La "Eficiencia" es la única excepción

La caída de marzo fue generalizada, afectando a cuatro de los cinco componentes del índice. Las contracciones más agudas se dieron en la "Evaluación general del gobierno" (-9,2%) y en la "Preocupación por el interés general" (-6,0%). La nota distintiva la dio el ítem de "Eficiencia en la administración del gasto público", el único componente que mostró una mejora, con un incremento del 3,9%.