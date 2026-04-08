Tregua entre Estados Unidos e Irán: el petróleo se desploma y las bolsas del mundo se disparan

"Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif (de Pakistán) en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas", escribió Trump en las redes sociales. "Este será un alto el fuego recíproco", agregó.