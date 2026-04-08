Tregua entre Estados Unidos e Irán: el petróleo se desploma y las bolsas del mundo se disparan

Resumen para apurados
- EE.UU. e Irán pactaron una tregua de 14 días este miércoles en Medio Oriente para abrir el flujo petrolero, provocando que el crudo caiga un 17% y las bolsas mundiales se disparen.
- Donald Trump anunció el cese de ataques tras dialogar con Pakistán, condicionando la paz a la reapertura del estrecho de Ormuz. El WTI y el Brent operan ahora por debajo de los U$S100.
- La reducción del riesgo bélico estabiliza el suministro energético global y genera optimismo financiero. El impacto futuro dependerá del cumplimiento recíproco del alto el fuego.
Los precios del petróleo se hunden hasta casi 17% y las bolsas del mundo se disparan este miércoles tras la confirmación de la tregua de dos semanas en la guerra de Medio Oriente confirmada anoche. En tanto, los futuros de los principales índices de Wall Street rebotan con fuerza después del anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump.
El contrato de futuros del crudo WTI con vencimiento en mayo se hunde 16%, hasta los U$S94,87 por barril. En la misma línea, el petróleo Brent retrocede 13,2%, hasta los u$s94,91 por barril, lo que confirma el brusco giro del mercado tras haber tocado los u$s110 en la rueda previa.
La reacción responde a la expectativa del mercado de un menor riesgo sobre el flujo energético global a causa de que la guerra incluirá una mayor apertura del estrecho de Ormuz, el paso por el que circula el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo y que estuvo bloqueado por Irán como parte de las represalias bélicas.
Se disparan las bolsas del mundo
La tregua también se tradujo en un inmediato salto en las bolsas del mundo. En Asia, las subas llegan incluso a superar el 6%, con el índice Kospi de la bolsa de Seúl (+6,8%) a la cabeza. También suben con fuerza el índice Nikkei de Tokio (+5,4%), el Hang Seng hongkonés (+3,1%) y la bolsa de Shanghái (+2,7%).
En Europa, el índice paneuropeo Euro Stoxx 50 se dispara 4,6%. En tanto, el CAC parisino trepa 4,2%; el DAX alemán, 4,5%; el FTSE 100 londinense, 3,6%; y el IBEX madrileño, 3,6%;
Por otro lado, los futuros de Wall Street suben con fuerza en el premarket. Los principales índices cotizan con importantes rebotes: el Russell 2000 avanza 3,8%, el Nasdaq 100 aumenta 3,5%, el S&P 500 gana 2,7% y el Dow Jones 2,5%.
El anuncio de Donald Trump
Poco antes de que venciera el plazo que había fijado Trump para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, el mandatario estadounidense anunció la tregua por dos semana, luego confirmada por Irán.
"Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif (de Pakistán) en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas", escribió Trump en las redes sociales. "Este será un alto el fuego recíproco", agregó.