Donald Trump: "EEUU colaborará con Irán para desenterrar y eliminar restos nucleares"

En un sorpresivo cambio de rumbo, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos colaborará activamente con Irán para desenterrar y eliminar restos nucleares. A través de un mensaje en su red Truth Social, el mandatario dio por terminada la etapa de confrontación para dar paso a una fase de cooperación técnica y diplomática, tras lo que calificó como un "cambio de régimen muy productivo" en Teherán.