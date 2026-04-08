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Donald Trump: "EEUU colaborará con Irán para desenterrar y eliminar restos nucleares"

El mandatario estadounidense confirmó avances en un plan de 15 puntos que incluye el fin del enriquecimiento de uranio y la limpieza de material radiactivo bajo vigilancia satelital.

Donald Trump posteó en las redes sociales. Donald Trump posteó en las redes sociales.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump anunció en Truth Social que EE.UU. colaborará con Irán para eliminar restos nucleares, buscando el fin de la confrontación tras un cambio de régimen en Teherán.
  • El plan de 15 puntos prevé el fin del enriquecimiento de uranio y limpieza de restos bajo vigilancia satelital, mientras negocian el alivio de sanciones económicas y aranceles.
  • Este giro marca una fase de cooperación técnica y diplomática que busca transformar las relaciones bilaterales y reconfigurar el equilibrio de poder en todo Medio Oriente.
Resumen generado con IA

En un sorpresivo cambio de rumbo, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos colaborará activamente con Irán para desenterrar y eliminar restos nucleares. A través de un mensaje en su red Truth Social, el mandatario dio por terminada la etapa de confrontación para dar paso a una fase de cooperación técnica y diplomática, tras lo que calificó como un "cambio de régimen muy productivo" en Teherán.

"EEUU colaborará con Irán para desenterrar y eliminar restos nucleares", insistió. 

El eje central del acuerdo, según Trump, consiste en la intervención sobre material nuclear enterrado, específicamente "polvo nuclear" vinculado a bombarderos B-2. El presidente aseguró que estos restos han permanecido bajo una "vigilancia satelital muy rigurosa" y que no han sido manipulados desde el momento del ataque. Como contrapartida, el acuerdo establece el cese total del enriquecimiento de uranio por parte de Irán.

Respecto al avance de las negociaciones, Trump reveló que ya se ha logrado consensuar gran parte de un programa integral. "Muchos de los 15 puntos ya se han acordado", señaló, al confirmar que las conversaciones actuales se centran en el alivio de sanciones económicas y aranceles, marcando una nueva era en las relaciones bilaterales. 

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