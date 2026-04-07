Máxima tensión en Medio Oriente: a qué hora termina el ultimátum de Donald Trump a Irán

El ultimátum incluye un freno a los bombardeos entre ambas partes y también involucra a Israel, además de la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de petróleo y gas del mundo. Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la cotización del crudo mostró volatilidad: solo descendió cuando Trump anunció la tregua, mientras que el resto de los días se mantuvo por encima de los u$s100.