Máxima tensión en Medio Oriente: a qué hora termina el ultimátum de Donald Trump a Irán

Resumen para apurados
- Donald Trump fijó para las 21:00 de hoy un ultimátum contra Irán en Medio Oriente, exigiendo el cese de ataques y la reapertura de rutas clave para evitar una escalada militar masiva.
- Tras una propuesta iraní considerada insuficiente, Trump advirtió consecuencias terminales. Teherán movilizó a millones de civiles mientras el crudo supera los 100 dólares por barril.
- El vencimiento del plazo pone en riesgo la seguridad global y el suministro energético. Una confrontación directa redefiniría las alianzas geopolíticas y la economía internacional.
El ultimátum entre Estados Unidos e Irán llegará a su punto límite cerca de las 21 horas en Argentina, en medio de una creciente escalada de tensión que incluye advertencias militares y mensajes de alto impacto político.
En las últimas horas, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a lanzar una dura amenaza al señalar: “Esta noche morirá toda una civilización”. El mensaje se suma a sus declaraciones durante la semana de Pascua, cuando reveló que recibió una propuesta por parte de Irán. “Hicieron una propuesta, y es una propuesta importante. Es un paso importante. Pero no es suficiente”, afirmó.
En ese contexto, Trump también sostuvo que “la guerra podría terminar muy rápidamente si hacen lo que tienen que hacer”, al tiempo que aseguró que las negociaciones se desarrollan “de buena fe”.
Sin embargo, el tono se endureció en las últimas horas con un mensaje publicado en su red social Truth, donde advirtió: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”.
El ultimátum incluye un freno a los bombardeos entre ambas partes y también involucra a Israel, además de la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de petróleo y gas del mundo. Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la cotización del crudo mostró volatilidad: solo descendió cuando Trump anunció la tregua, mientras que el resto de los días se mantuvo por encima de los u$s100.
Del lado iraní, el presidente Masoud Pezeshkian respondió con firmeza. “Más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán”, expresó en su cuenta de X. Además, reafirmó su postura al señalar: “Yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán”.
Sus declaraciones se suman a las advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní, que mediante un comunicado advirtió que, si el Ejército estadounidense “cruza las líneas rojas”, la respuesta “irá más allá de la región”.