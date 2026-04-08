Desde la ONU hasta la Unesco: la carta abierta de expertos globales a Diputados antes de la sesión por la Ley de Glaciares
Referentes de la glaciología mundial, organismos y autoridades científicas internacionales se dirigieron a la Cámara Baja antes de la sesión por la reforma de la ley de Masas de Hielo.
Resumen para apurados
- Expertos de la ONU y UNESCO enviaron hoy una carta a Diputados en Argentina para frenar la reforma de la Ley de Glaciares, buscando proteger reservas hídricas estratégicas.
- El debate surge ante cambios que reducirían áreas protegidas para favorecer la minería. Científicos defienden la normativa actual frente al retroceso de hielos por la crisis climática.
- La comunidad científica global advierte que debilitar la ley incrementará la vulnerabilidad ante sequías. La decisión legislativa marcará un precedente en protección ambiental.
El debate que ya se cierne en Argentina hace tiempo llega hoy a una instancia decisiva. En la primera sesión del año en la Cámara Baja se pone en discusión más que la extensión de las zonas periglaciares protegidas. En esta deliberación juegan los argumentos productivos, políticos, ecologistas y ambientales, así como las voces de dirigentes, organizaciones, investigadores y bloques partidarios. La reforma de la Ley de Glaciares en Argentina repercutió en gran parte del globo, un debate que fue recogido por organismos globales e instituciones académicas del mundo que además dieron su propia respuesta y advertencia.
Este miércoles, el recinto de Diputados sesionará a partir de las 15 horas para dar continuidad a la media sanción propuesta el pasado 26 de febrero por el Senado. En esta ocasión, el cuerpo legislativo tratará los cambios propuestos sobre la Ley 26.639, redefiniendo el alcance de áreas bajo resguardo, lo que favorecería la producción minera, sector económico que requiere de grandes cantidades de recursos hídricos y cuyo acceso esta norma justamente limita.
El rechazo de la comunidad científica global
La repercusión de la reforma llegó tanto a instituciones de enseñanza superior como la Universidad de Columbia como a la comunidad científica mundial, la cual expresó su rechazo ante los cambios planteados. A través de una carta abierta antes del tratamiento de hoy, expertos extranjeros de alto nivel —entre ellos el Presidente del Comité de la Unesco para la Década de Acción por las Ciencias Criosféricas y el copresidente del Consejo Asesor de la ONU para el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares— expresaron su respaldo técnico total a la normativa actual y manifestaron “una profunda preocupación ante cualquier intento de modificación de manera que reduzca los niveles actuales de tutela de estos ecosistemas".
"Debilitar su preservación pondría en riesgo las cabeceras de cuenca en regiones áridas e incrementaría la vulnerabilidad ante sequías prolongadas", advirtieron los referentes en glaciología en el documento publicado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. En la misiva, los académicos urgen el valor vital de estos cuerpos de hielo, estableciendo que son “ecosistemas críticos, fuentes de vida y reservas estratégicas de recursos hídricos”.
Un reclamo de autoridad internacional
"El ambiente periglacial, lejos de ser marginal, contiene grandes volúmenes de hielo subsuperficial que no es visible... y que cumple funciones esenciales para la estabilidad de las cuencas de montaña", detallaron.
El documento, además de poner énfasis en la importancia vital de estos entornos y advertir el riesgo de las modificaciones, señala su preocupación sobre la politización de criterios técnicos “reemplazando la metodología científica por una toma de decisiones basada en oportunidades económicas y políticas"; urge al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) a mantener su rol central e independiente en la confección del Inventario Nacional de Glaciares para asegurar la objetividad frente a decisiones de otra índole que no sean ambientales.
Alerta por el retroceso de los hielos andinos
Al final de la misiva se registran las firmas de destacados especialistas en glaciología, hidrología y ciencias ambientales. Entre ellos sobresale la figura de John Pomeroy, quien no solo ocupa la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad del Agua de Montaña, sino que también preside el Comité de la UNESCO para la Década de Acción por las Ciencias Criosféricas. Su presencia otorga un sello de autoridad al reclamo, posicionando la protección de los hielos argentinos como una prioridad en la agenda científica de la esfera internacional.
El documento, publicado en los últimos días de marzo, cuenta con el aval de conocedores de instituciones clave como el Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares, representado por Samuel Nussbaumer, y de prestigiosas universidades de Francia, Austria y el Reino Unido. La participación de científicos del INAIGEM, el instituto de investigación glaciológica de Perú, refuerza el carácter regional de la preocupación. Las firmas advierten que cualquier modificación legal sería un atropello a la evidencia acumulada y a la urgencia que impone la crisis climática.