Desde la ONU hasta la Unesco: la carta abierta de expertos globales a Diputados antes de la sesión por la Ley de Glaciares

El rechazo de la comunidad científica global

La repercusión de la reforma llegó tanto a instituciones de enseñanza superior como la Universidad de Columbia como a la comunidad científica mundial, la cual expresó su rechazo ante los cambios planteados. A través de una carta abierta antes del tratamiento de hoy, expertos extranjeros de alto nivel —entre ellos el Presidente del Comité de la Unesco para la Década de Acción por las Ciencias Criosféricas y el copresidente del Consejo Asesor de la ONU para el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares— expresaron su respaldo técnico total a la normativa actual y manifestaron “una profunda preocupación ante cualquier intento de modificación de manera que reduzca los niveles actuales de tutela de estos ecosistemas".