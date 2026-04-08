Sorpresa en el espacio: astronautas de Artemis 2 descubrieron colores inéditos en la Luna

Resumen para apurados
- La tripulación de Artemis 2 reportó colores marrones y destellos en la Luna durante su histórica misión orbital esta semana, revelando detalles inéditos del satélite terrestre.
- Tras 50 años sin visitas humanas, Wiseman y Koch observaron impactos de meteoroides y polvo en suspensión por fuerzas electrostáticas, desafiando la imagen gris y estática del astro.
- Estos hallazgos científicos amplían el conocimiento del entorno lunar y sientan las bases estratégicas para el establecimiento de futuras bases habitables en el espacio profundo.
La misión Artemis II volvió a poner a la humanidad frente a imágenes inéditas del espacio profundo. Durante su recorrido alrededor de la Luna, la tripulación reportó fenómenos visuales poco habituales: destellos luminosos, partículas en suspensión y una paleta de colores distinta a la que tradicionalmente se asocia al satélite.
El comandante Reid Wiseman y el astronauta canadiense Jeremy Hansen registraron al menos cuatro destellos en la superficie lunar. Se trata de impactos de meteoroides que, al chocar contra el suelo, generan breves emisiones de luz visibles desde la órbita.
A su vez, la especialista de misión Christina Koch observó cómo el polvo lunar —compuesto por regolito, una capa de partículas finas— se elevaba y permanecía en suspensión, impulsado por fuerzas electrostáticas. Este fenómeno aportó una imagen dinámica de una superficie que suele imaginarse estática.
Qué vieron los astronautas al rodear la Luna por primera vez en más de 50 años
El piloto Victor Glover también describió una escena impactante al salir de la cara oculta de la Luna. En ese momento, la Tierra apareció como una fuente de luz intensa, generando reflejos en la nave y modificando la percepción del entorno.
Según su testimonio, el contraste entre el gris lunar y el negro del espacio se volvió difuso bajo esa iluminación, creando una imagen poco habitual. Koch, por su parte, comparó a la Luna con “una esponja de luz”, al observar cómo reflejaba la luminosidad cuando la Tierra ingresaba en el campo visual.
Además de estos fenómenos, los astronautas señalaron que la superficie lunar no es completamente gris, como suele creerse. Durante el recorrido, identificaron tonos más apagados, con matices marrones y variaciones que se hicieron visibles según la incidencia de la luz solar.
La misión marca un hito: sus tripulantes se convirtieron en los primeros humanos en orbitar la Luna en más de medio siglo. Gracias a una posición privilegiada respecto al Sol, lograron observar con mayor detalle regiones poco exploradas, como el cráter Ohm, ubicado en la cara oculta del satélite.
Estos hallazgos no solo aportan nuevas imágenes del entorno lunar, sino que también amplían el conocimiento sobre cómo se comporta su superficie bajo distintas condiciones de luz y actividad espacial.
Cuándo regresan los astronautas de la Artemis II
Los astronautas están ahora de camino a la Tierra, donde esperan amerizar el viernes frente a California, tras haber salido este martes de la influencia lunar y haber sobrevolado el lunes la Luna.
Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo y que espera sentar las bases para una futura base en la Luna de Estados Unidos.