El agua que no se va y las dos vidas que se llevó: Villa Nueva Italia tras la tragedia

SINUOSO. Los motociclistas esquivan el agua estancada en calle Venecia; los autos evitan pasar por allí. La Gaceta / Fotos de Analía Jaramillo
Resumen para apurados
- Vecinos de Villa Nueva Italia, en Tafí Viejo, reclaman por el deterioro de calles y pozos con agua estancada tras el fuerte temporal del fin de semana en Tucumán.
- Tras las intensas lluvias, calles como Venecia quedaron intransitables. El estancamiento de agua y los baches obligan a conductores a realizar maniobras riesgosas para circular.
- El deterioro de la infraestructura urbana ante eventos climáticos extremos plantea la necesidad de obras de drenaje urgentes para evitar riesgos mayores en la población local.
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