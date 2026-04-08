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El agua que no se va y las dos vidas que se llevó: Villa Nueva Italia tras la tragedia

En el barrio de Tafí Viejo, donde las calles llevan nombres italianos, el agua no es paisaje sino problema. Cómo se encuentra hoy, tras el intenso temporal del fin de semana.

SINUOSO. Los motociclistas esquivan el agua estancada en calle Venecia; los autos evitan pasar por allí. SINUOSO. Los motociclistas esquivan el agua estancada en calle Venecia; los autos evitan pasar por allí. La Gaceta / Fotos de Analía Jaramillo
Por Ariane Armas Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Vecinos de Villa Nueva Italia, en Tafí Viejo, reclaman por el deterioro de calles y pozos con agua estancada tras el fuerte temporal del fin de semana en Tucumán.
  • Tras las intensas lluvias, calles como Venecia quedaron intransitables. El estancamiento de agua y los baches obligan a conductores a realizar maniobras riesgosas para circular.
  • El deterioro de la infraestructura urbana ante eventos climáticos extremos plantea la necesidad de obras de drenaje urgentes para evitar riesgos mayores en la población local.
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