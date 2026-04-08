Inundaciones en Tucumán: comenzamos a vivir el costo de postergar lo urgente

Cuesta creer, haciendo un repaso, que la provincia acumule una larga historia de advertencias, propuestas y herramientas que no lograron traducirse en acciones sostenidas: en 1993 ya se proponía un plan de obras hídricas por $1.130 millones a ejecutarse en 20 años, que nunca se concretó; en 1997 se aprobó el préstamo BIRF 4221-AR, conocido como Second Provincial Reform Loan – Tucumán, por un monto cercano a 100 millones de dólares. Parte de este crédito estaba destinado a solucionar los problemas el manejo de la cuenca del río Salí-Dulce y sus afluentes, entre ellos los ríos Medina, Gastona y Marapa. En el año 2000 se impulsó una declaración de emergencia hídrica con un plan integral —incluida la cuenca Salí–Dulce— cuyas obras siguen en gran parte pendientes; a comienzos de los 2000 se desarrollaron estudios integrales de cuencas que tampoco se sostuvieron en el tiempo; en 2015 y 2017, eventos extremos y diagnósticos técnicos volvieron a marcar el camino, con escasa ejecución posterior; y en 2026 la historia se repite con daños, evacuados y víctimas fatales.