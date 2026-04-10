Preocupa el perfeccionamiento de los sistemas de envío de estupefaciente

EN SAN JUAN. Los gendarmes encontraron cocaína escondidas en cajas de bananas.
Resumen para apurados
- Autoridades investigan el perfeccionamiento del narcotráfico vinculado a cárteles mexicanos, tras el hallazgo de cocaína oculta en cargamentos de fruta detectados en San Juan.
- Gendarmería halló la droga en cajas de bananas, reflejando un cambio de táctica criminal que se suma a la problemática de los vuelos ilegales que afectan al norte de Argentina.
- La sofisticación logística genera alarma en Seguridad Nacional. Se espera un endurecimiento de controles regionales para mitigar el avance de organizaciones extranjeras en el país.
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