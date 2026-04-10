Secciones
Seguridad

Preocupa el perfeccionamiento de los sistemas de envío de estupefaciente

Sospechan que los cárteles mexicanos están detrás del cambio de estrategias para traficar sustancias.

EN SAN JUAN. Los gendarmes encontraron cocaína escondidas en cajas de bananas. EN SAN JUAN. Los gendarmes encontraron cocaína escondidas en cajas de bananas.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Autoridades investigan el perfeccionamiento del narcotráfico vinculado a cárteles mexicanos, tras el hallazgo de cocaína oculta en cargamentos de fruta detectados en San Juan.
  • Gendarmería halló la droga en cajas de bananas, reflejando un cambio de táctica criminal que se suma a la problemática de los vuelos ilegales que afectan al norte de Argentina.
  • La sofisticación logística genera alarma en Seguridad Nacional. Se espera un endurecimiento de controles regionales para mitigar el avance de organizaciones extranjeras en el país.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánYerba BuenaWhatsAppNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vuelos narco: ¿se vigilan los cielos de toda la región?

Vuelos narco: ¿se vigilan los cielos de toda la región?

Tucumán se aleja en la cima del ranking de secuestro de marihuana en el NOA

Tucumán se aleja en la cima del ranking de secuestro de marihuana en el NOA

Investigaciones abiertas: dudas sobre el origen de la marihuana que se trafica en la región

Investigaciones abiertas: dudas sobre el origen de la marihuana que se trafica en la región

Una modalidad que ya es conocida: la historia de los vuelos narco en Tucumán

Una modalidad que ya es conocida: la historia de los vuelos narco en Tucumán

Lo más popular
Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones
1

Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios
2

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios

Surgen nuevas dudas por el celular de Solana Albornoz y sus pertenencias
3

Surgen nuevas dudas por el celular de Solana Albornoz y sus pertenencias

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió
4

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

Milei reconoció que “estos últimos meses han sido duros” y pidió paciencia a la población
5

Milei reconoció que “estos últimos meses han sido duros” y pidió paciencia a la población

Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo
6

Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo

Más Noticias
Red de corrupción infantil en el sur tucumano: investigan captación de menores a través de videojuegos

Red de corrupción infantil en el sur tucumano: investigan captación de menores a través de videojuegos

Propofol y fentanilo: profesionales tucumanos advierten sobre el uso indebido de anestésicos

Propofol y fentanilo: profesionales tucumanos advierten sobre el uso indebido de anestésicos

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios

Milei reconoció que “estos últimos meses han sido duros” y pidió paciencia a la población

Milei reconoció que “estos últimos meses han sido duros” y pidió paciencia a la población

Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo

Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo

Mi cabeza está complicadita: las confesiones de Figueroa a sus amigos antes del crimen de su mujer en el country

"Mi cabeza está complicadita": las confesiones de Figueroa a sus amigos antes del crimen de su mujer en el country

“Había algo oscuro en él”: el estremecedor testimonio de la tía de la mujer asesinada en el country de Salta

“Había algo oscuro en él”: el estremecedor testimonio de la tía de la mujer asesinada en el country de Salta

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

Comentarios