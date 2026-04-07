Secciones
Seguridad

Horror en un country de Salta: la médica relató cómo halló el cuerpo de Mercedes y complicó más a Figueroa

Agustina Ibarra, la médica que declaró en el juicio es cuñada de la víctima y aportó un testimonio clave para reconstruir el crimen en El Tipal. Su relato, técnico y profundamente conmovedor, permitió conocer en detalle cómo fue el hallazgo del cuerpo de Mercedes

Horror en un country de Salta: la médica relató cómo halló el cuerpo de Mercedes y complicó más a Figueroa Horror en un country de Salta: la médica relató cómo halló el cuerpo de Mercedes y complicó más a Figueroa
Por Santiago Mendieta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Agustina Ibarra declaró en el juicio en Salta por el femicidio de Mercedes en el country El Tipal, aportando datos clave que complican la situación procesal de José Figueroa.
  • Ibarra, médica y cuñada de la víctima, detalló el hallazgo del cuerpo. Figueroa alega que no tuvo intención de matar, contradiciendo los peritajes y testimonios presentados.
  • Este testimonio es fundamental para desarticular la estrategia de la defensa. El proceso genera gran impacto social en Salta y busca justicia por un crimen que conmocionó al país.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas SaltaCrimen en el country de Salta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Todo sobre el crimen en el country: cronología del horror y los detalles del caso que conmociona a Salta

Todo sobre el crimen en el country: cronología del horror y los detalles del caso que conmociona a Salta

No quise matarla: la versión de José Figueroa sobre el crimen de su esposa en un country de Salta

"No quise matarla": la versión de José Figueroa sobre el crimen de su esposa en un country de Salta

Así será la reconstrucción del crimen en el country en Salta: el imputado, un muñeco y un escenario cargado de dolor

Así será la reconstrucción del crimen en el country en Salta: el imputado, un muñeco y un escenario cargado de dolor

“Me nublé”: comenzó el juicio por el crimen en un country de Salta y revelan detalles estremecedores

“Me nublé”: comenzó el juicio por el crimen en un country de Salta y revelan detalles estremecedores

Horror en un country: mató a su esposa, quiso ocultar el crimen y ahora será juzgado en Salta

Horror en un country: mató a su esposa, quiso ocultar el crimen y ahora será juzgado en Salta

Lo más popular
Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia
1

Tragedia por el temporal: del salón de fiestas al canal, el recorrido que investiga la Justicia

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte
2

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán
3

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”
4

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika
5

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias
6

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Más Noticias
La causa por la obra en El Cadillal sumó nuevas condenas

La causa por la obra en El Cadillal sumó nuevas condenas

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Ciclogénesis y alertas naranja y amarilla: vientos, tormentas, lluvias abundantes y granizo amenazan a seis provincias

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Caso Érika: “Cabeza Blanca”, el narco diferente de Brasil

Caso Érika: “Cabeza Blanca”, el narco diferente de Brasil

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

Confirmaron que el “Pablo Escobar de Brasil” era la pareja de Érika

La investigación del femicidio de Érika no se modificó con la vinculación del narco brasileño

La investigación del femicidio de Érika no se modificó con la vinculación del narco brasileño

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán

Créditos, “operetas” y el lodo de siempre que inunda Tucumán

Comentarios