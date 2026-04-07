Horror en un country de Salta: la médica relató cómo halló el cuerpo de Mercedes y complicó más a Figueroa
Agustina Ibarra, la médica que declaró en el juicio es cuñada de la víctima y aportó un testimonio clave para reconstruir el crimen en El Tipal. Su relato, técnico y profundamente conmovedor, permitió conocer en detalle cómo fue el hallazgo del cuerpo de Mercedes
Horror en un country de Salta: la médica relató cómo halló el cuerpo de Mercedes y complicó más a Figueroa
Resumen para apurados
- Agustina Ibarra declaró en el juicio en Salta por el femicidio de Mercedes en el country El Tipal, aportando datos clave que complican la situación procesal de José Figueroa.
- Ibarra, médica y cuñada de la víctima, detalló el hallazgo del cuerpo. Figueroa alega que no tuvo intención de matar, contradiciendo los peritajes y testimonios presentados.
- Este testimonio es fundamental para desarticular la estrategia de la defensa. El proceso genera gran impacto social en Salta y busca justicia por un crimen que conmocionó al país.
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