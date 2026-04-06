Horror en el country de Salta: cerraduras cambiadas y pertenencias desaparecidas tras el femicidio

Este maltrato se veía potenciado por el control económico absoluto que Figueroa mantenía sobre el hogar. Mercedes dependía totalmente de los ingresos de su marido, quien costeaba los gastos de la vivienda, sus estudios, el vehículo y el personal doméstico. Francisco recordó que Figueroa utilizaba este poder financiero como un arma de silenciamiento: "Él era el sostén de la familia... cada vez que yo opinaba algo... siempre salía ese tema de '¿vos qué hablás si no lo mantenés?'". Ante este escenario, Mercedes intentaba proteger a su familia del dolor, pues "trataba siempre de minimizar y de que no se note... se preocupaba siempre por que nosotros no percibamos que ellos se traten mal".