Horror en el country de Salta: el desgarrador momento en el velorio de Mercedes que impactó a su familia
El velorio de Mercedes Kvedaras estuvo atravesado por el dolor y la conmoción. Su hermano relató el impactante momento en que vio el cuerpo con visibles signos de violencia y pidió cerrar el cajón para preservar su imagen. El testimonio expuso la crudeza del crimen ocurrido en el country y reforzó el pedido de justicia de toda la familia.
Horror en el country de Salta: el desgarrador momento en el velorio de Mercedes que impactó a su familia
Resumen para apurados
- En Salta, la familia de Mercedes Kvedaras denunció signos de violencia en su cuerpo durante el velorio, tras el femicidio ocurrido recientemente en un exclusivo barrio privado.
- El impacto emocional creció cuando el hermano de la víctima solicitó cerrar el féretro para preservar su imagen ante las huellas del ataque, exponiendo la crudeza del crimen.
- Este hecho intensifica el reclamo de justicia y la presión social sobre la investigación judicial, buscando esclarecer las circunstancias del violento suceso en la provincia.
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