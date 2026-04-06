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Horror en el country de Salta: el desgarrador momento en el velorio de Mercedes que impactó a su familia

El velorio de Mercedes Kvedaras estuvo atravesado por el dolor y la conmoción. Su hermano relató el impactante momento en que vio el cuerpo con visibles signos de violencia y pidió cerrar el cajón para preservar su imagen. El testimonio expuso la crudeza del crimen ocurrido en el country y reforzó el pedido de justicia de toda la familia.

Horror en el country de Salta: el desgarrador momento en el velorio de Mercedes que impactó a su familia Horror en el country de Salta: el desgarrador momento en el velorio de Mercedes que impactó a su familia
Por Santiago Mendieta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Salta, la familia de Mercedes Kvedaras denunció signos de violencia en su cuerpo durante el velorio, tras el femicidio ocurrido recientemente en un exclusivo barrio privado.
  • El impacto emocional creció cuando el hermano de la víctima solicitó cerrar el féretro para preservar su imagen ante las huellas del ataque, exponiendo la crudeza del crimen.
  • Este hecho intensifica el reclamo de justicia y la presión social sobre la investigación judicial, buscando esclarecer las circunstancias del violento suceso en la provincia.
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