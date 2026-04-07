Horror en un country de Salta: el Tribunal blinda la intimidad de los hijos y se prepara para la reconstrución

El resguardo de los niños

Hacia el final de la última jornada, y antes de pasar a un cuarto intermedio, el foco del debate se desplazó hacia la protección de las víctimas indirectas del crimen. La asesora de Menores e Incapaces, Marta Bustos, solicitó una medida cautelar de urgencia para restringir la exposición pública de los tres hijos menores de la pareja. El pedido busca evitar que detalles íntimos o comentarios vertidos en el debate trasciendan a los medios, garantizando así la integridad psicológica de los niños.