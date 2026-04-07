Horror en un country de Salta: el Tribunal blinda la intimidad de los hijos y se prepara para la reconstrución

Resumen para apurados
- El Tribunal de Salta juzga a José Figueroa por el femicidio de su esposa Mercedes Kvedaras y fijó la reconstrucción del hecho para el 8 de abril, protegiendo la intimidad de sus hijos.
- La Justicia aceptó resguardar a los menores ante la prensa. La defensa recreará un 'forcejeo' accidental en el baño, mientras la fiscalía sostiene un ataque violento y asfixia previa.
- Pruebas de ADN y peritajes psicológicos serán claves para desarticular la teoría de emoción violenta. El fallo sentará un precedente sobre la protección de víctimas indirectas en Salta.
El proceso judicial contra José Figueroa por el asesinato de su esposa, Mercedes Kvedaras, entra en una etapa de definiciones críticas. Mientras el Tribunal intenta blindar la intimidad de los hijos de la pareja, la defensa del imputado logró imponer las condiciones para una inspección ocular que promete ser el eje de la controversia: la recreación de un supuesto "forcejeo" en el baño de la vivienda donde ocurrió la tragedia.
El resguardo de los niños
Hacia el final de la última jornada, y antes de pasar a un cuarto intermedio, el foco del debate se desplazó hacia la protección de las víctimas indirectas del crimen. La asesora de Menores e Incapaces, Marta Bustos, solicitó una medida cautelar de urgencia para restringir la exposición pública de los tres hijos menores de la pareja. El pedido busca evitar que detalles íntimos o comentarios vertidos en el debate trasciendan a los medios, garantizando así la integridad psicológica de los niños.
El Tribunal hizo lugar a la solicitud de manera inmediata y sin oposición. La presidenta del cuerpo fue categórica al fundamentar la decisión: "Entendemos la libertad de prensa contemplada en nuestra Constitución Nacional, pero ningún derecho es absoluto. Queremos preservar la integridad de estas víctimas indirectas del hecho principal". Bajo este lineamiento, fiscalía, querella y defensa establecieron un cerco de confidencialidad estricto.
La reconstrucción de los hechos
El Tribunal resolvió que la reconstrucción del hecho se llevará a cabo el miércoles 8 de abril, a las 9:00 horas, en la vivienda del barrio privado El Tipal. La medida surge en un clima de alta tensión, ya que los magistrados decidieron ajustar la diligencia estrictamente a los términos propuestos por la defensa técnica de Figueroa, rechazando los intentos de la fiscalía y la querella de ampliar el alcance de la recreación por considerarlos "improcedentes".
La versión del acusado busca instalar la duda sobre la intención criminal. Figueroa pretende demostrar que la muerte de Mercedes no fue un ataque premeditado, sino el resultado accidental de una disputa física que se descontroló. Para ello, el propio imputado representará sus movimientos en el baño de la casa utilizando un muñeco o una persona con las características físicas de la víctima.
Esta postura choca de frente con la acusación de la Fiscalía, que sostiene una secuencia mucho más violenta: según las pruebas, Figueroa atacó, asfixió y estranguló a Mercedes, para luego intentar ocultar el cuerpo.
Un desfile de testigos y pruebas científicas
El cronograma judicial para esta semana es ambicioso. Entre los testigos se destacan dos amigos cercanos de Figueroa que participaron en la búsqueda y recibieron sus mensajes de despedida por WhatsApp. También brindará su testimonio el joven con quien Mercedes habría iniciado una relación, elemento que la defensa busca usar para sostener una teoría de "emoción violenta", mientras que las amigas de la víctima aportarán matices sobre la relación de poder en la pareja.
El abordaje técnico será masivo:
Efectivos y médicos: policías que preservaron la escena y quince profesionales médicos que atendieron inicialmente a Figueroa.
Peritos especializados: dieciocho expertos en criminalística, toxicología y genética molecular. Estos últimos explicarán el hallazgo de ADN del imputado bajo las uñas de Mercedes, dato que la fiscalía considera la prueba máxima de la resistencia de la víctima frente al ataque letal.
Informática y salud mental: especialistas en informática forense desglosarán mensajes y geolocalizaciones para determinar si hubo premeditación. Asimismo, psicólogos y psiquiatras analizarán el perfil de personalidad de Figueroa para establecer si actuó con pleno discernimiento.