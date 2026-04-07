Horror en el country de Salta: el pacto económico tras el crimen de Mercedes Kvedara que se reveló en el juicio

Juncosa enfatizó que, en esa última charla, Figueroa no mostró resentimiento: "No me dijo ni una sola palabra de connotación negativa sobre la persona de Mercedes". José le habría dicho: "A mí me destroza porque se desarma mi proyecto de familia, pero la cuestión no va más". El testigo admitió que esa tranquilidad lo dejó perplejo tras los hechos: "Si no la advertí (la tragedia), es porque no la hubo... No hubo una frase, ni una sola frase... nada que me hubiera hecho pensar que podía terminar de este modo".