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Feria del Libro en la plaza Independencia

Funcionará hoy y mañana, entre las 15 y las 22.

DE VUELTA AL ESPACIO PÚBLICO. Un buen escenario para la Feria.
DE VUELTA AL ESPACIO PÚBLICO. Un buen escenario para la Feria.
Hace 5 Hs

En el marco del Mayo de las Letras -transitando por estos días su edición número 22-, entre hoy y mañana funcionará en la plaza Independencia la Feria Regional del Libro, organizada por el Ente Cultural con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones. Los stands podrán visitarse de 15 a 22, marcando el regreso de esta propuesta al principal paseo público de la provincia, decisión impulsada a partir del pedido de editoriales y actores del sector del libro.

Participarán editoriales, librerías y espacios culturales de Tucumán y la región, entre ellas Edunt, La Papa Editorial, Libros Tucumán, Amauta Libros, Dany Libros, Monoambiente/Tsundoku, Edunse, Invikta, Tafí Viejo Ediciones, Aguacero, Atrapasueños, El Grimorio, Falta Envido, Puerta Roja, Divino Desorden, Centro Cultural Alberto Rougés, Editorial Unsta, Librería El Griego, Orygami, TrascenderNOA y Humanitas.

De manera simultánea, una parte importante de la programación continuará desarrollándose en otros espacios, especialmente el Centro Cultural Rougés y el Punto Digital del Ente Cultural.

Visita

Entre las propuestas destacadas se encuentra la visita de la reconocida escritora y periodista Gabriela Saidon, quien hoy a las 19 coordinará en el Rougés (Laprida 41) el taller “Ferretería Narrativa: cómo activar la maquinaria de la ficción”, destinado a escritores, con inscripción previa y cupos limitados.

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Mañana a las 19 la autora participará de la charla “La pentalogía de los 70”, presentada por la Dra. Verónica Juliano, propuesta que dialogará con uno de los ejes centrales de esta edición del Mayo de las Letras: la memoria, la reflexión histórica y los 50 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976.

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