Feria del Libro en la plaza Independencia

En el marco del Mayo de las Letras -transitando por estos días su edición número 22-, entre hoy y mañana funcionará en la plaza Independencia la Feria Regional del Libro, organizada por el Ente Cultural con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones. Los stands podrán visitarse de 15 a 22, marcando el regreso de esta propuesta al principal paseo público de la provincia, decisión impulsada a partir del pedido de editoriales y actores del sector del libro.