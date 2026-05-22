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Conciertos en piano a cuatro manos el Centro Cultural Virla

Se presentarán los pianistas Graciela Pérez Elena y Mauricio Guzman.

rez Elena y Mauricio Guzman.
rez Elena y Mauricio Guzman.
Hace 6 Hs

Con dos obras en estreno absoluto para Tucumán, comenzará esta noche a las 21 una nueva temporada del ciclo de música de cámara Juan Carlos Grupalli en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), en un concierto a cuatro manos a cargo de los pianistas Graciela Pérez Elena y Mauricio Guzman.

El repertorio completo a interpretar estará integrado por Tema con Variaciones en Sol M K. 501 de Wolfgang Amadeus Mozart, la Fantasía en fa m Op. 103 de Franz Schubert, las Escenas del Este Op. 66 de Robert Schumann y el “Tango Barroco” del creador argentino Saúl Cosentino (estas últimas dos composiciones serán primera vez que se interpreten en la provincia).

La propuesta integral de los conciertos recuerda a Grupalli, nacido en 1926 en la Capital Federal y fallecido en Tucumán a los 97 años, como un firme impulsor de la música de cámara.

Temas Tucumán Capital FederalMauricio GuzmanCentro Cultural Eugenio Flavio VirlaWolfgang Amadeus Mozart
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