Conciertos en piano a cuatro manos el Centro Cultural Virla

Con dos obras en estreno absoluto para Tucumán, comenzará esta noche a las 21 una nueva temporada del ciclo de música de cámara Juan Carlos Grupalli en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), en un concierto a cuatro manos a cargo de los pianistas Graciela Pérez Elena y Mauricio Guzman.
El repertorio completo a interpretar estará integrado por Tema con Variaciones en Sol M K. 501 de Wolfgang Amadeus Mozart, la Fantasía en fa m Op. 103 de Franz Schubert, las Escenas del Este Op. 66 de Robert Schumann y el “Tango Barroco” del creador argentino Saúl Cosentino (estas últimas dos composiciones serán primera vez que se interpreten en la provincia).
La propuesta integral de los conciertos recuerda a Grupalli, nacido en 1926 en la Capital Federal y fallecido en Tucumán a los 97 años, como un firme impulsor de la música de cámara.