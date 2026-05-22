Conciertos en piano a cuatro manos el Centro Cultural Virla

El repertorio completo a interpretar estará integrado por Tema con Variaciones en Sol M K. 501 de Wolfgang Amadeus Mozart, la Fantasía en fa m Op. 103 de Franz Schubert, las Escenas del Este Op. 66 de Robert Schumann y el “Tango Barroco” del creador argentino Saúl Cosentino (estas últimas dos composiciones serán primera vez que se interpreten en la provincia).