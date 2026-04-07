La Casa Blanca desactiva rumores de una escalada nuclear con Irán

La Casa Blanca desmintió este martes las especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera sobre la aniquilación de “toda una civilización”, y el vicepresidente, JD Vance, mencionara opciones del arsenal que aún no han sido utilizadas.
La cuenta oficial de la Administración republicana, “Rapid Response 47”, reaccionó con una negativa a una publicación en la red social X que afirmaba que Vance “insinúa que Trump podría recurrir al uso de armas nucleares”, en el marco del plazo fijado por el mandatario a Teherán para la apertura del estrecho de Ormuz.
“Literalmente, nada de lo que ha dicho aquí el @VP ‘insinúa’ tal cosa”, sostuvo la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca en un mensaje que cita un post de “Headquarters”, la cuenta rebautizada en redes sociales que impulsó la campaña presidencial de la demócrata Kamala Harris, anteriormente conocida como “KamalaHQ”.