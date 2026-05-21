La CD de San Martín aceleró en silencio y quedó muy cerca de cerrar a un volante de Primera

Resumen para apurados
- La dirigencia de San Martín de Tucumán está muy cerca de incorporar a un volante de Primera para reforzar el mediocampo del DT Andrés Yllana tras la lesión de Kevin López.
- La Comisión Directiva aceleró las gestiones en silencio tras evaluar que la baja de López dejó desprotegida la zona central del equipo en el torneo de la Primera Nacional.
- Con este nuevo refuerzo, el entrenador Andrés Yllana buscará consolidar el mediocampo y mantener la competitividad del Santo tucumano en la lucha por el ascenso.
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