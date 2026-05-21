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La CD de San Martín aceleró en silencio y quedó muy cerca de cerrar a un volante de Primera

La dirigencia entendió que la lesión de López dejó demasiado expuesto al mediocampo del equipo. Los detalles del nuevo refuerzo para Yllana.

PEDIDO. Yllana tendrá otra alternativa en la mitad de la cancha.
PEDIDO. Yllana tendrá otra alternativa en la mitad de la cancha.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La dirigencia de San Martín de Tucumán está muy cerca de incorporar a un volante de Primera para reforzar el mediocampo del DT Andrés Yllana tras la lesión de Kevin López.
  • La Comisión Directiva aceleró las gestiones en silencio tras evaluar que la baja de López dejó desprotegida la zona central del equipo en el torneo de la Primera Nacional.
  • Con este nuevo refuerzo, el entrenador Andrés Yllana buscará consolidar el mediocampo y mantener la competitividad del Santo tucumano en la lucha por el ascenso.
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