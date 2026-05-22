Vinos para el invierno: cuáles son las etiquetas infalibles para maridar con guiso de lentejas, locro y humita

Este vino mendocino conserva algo de los tintos cotidianos que históricamente acompañaron la cocina casera. El corte de Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot y Pinot Noir arma un conjunto equilibrado, con fruta roja fresca y cocida, notas tostadas y un fondo especiado que aparece de a poco. Con un guiso de lentejas clásico, de esos que llevan chorizo colorado y panceta, el vino encuentra un terreno ideal. La madurez de sus taninos sostiene la intensidad del plato, mientras la fluidez del conjunto evita que el maridaje se vuelva pesado. Hay además un mérito difícil de pasar por alto: ofrece mucho más de lo que su precio sugiere.