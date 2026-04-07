Despertarse o acostarse temprano: ¿qué es lo más importante para la salud?

Por qué el cuerpo necesita consistencia

Históricamente, los científicos del sueño se enfocaban en la cantidad de horas totales. Hoy, la atención se desplazó hacia la "regularidad del sueño". "Esta consistencia en el horario es uno de los aspectos más nuevos que se están estudiando en el campo del sueño. Antes no lo considerábamos lo suficiente, y es bastante importante", explica Helen Burgess, codirectora del Laboratorio de Investigación Circadiana y del Sueño de la Universidad de Michigan.