No es solo dormir: los hábitos diarios que mejoran el descanso según expertos

Poner a prueba los horarios de entrenamiento

Respecto al entrenamiento, si bien es fundamental para un buen descanso, el "cuándo" depende de cada cuerpo. Para algunas personas, moverse pocas horas antes de acostarse empeora el sueño. La relación entre el deporte tardío y la falta de sueño no está del todo clara, pero el esfuerzo, sobre todo si es intenso, eleva la temperatura corporal y aumenta temporalmente los niveles de endorfinas y hormonas del estrés, lo que podría alterar el sueño.