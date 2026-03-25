Posponer la alarma no sería tan malo: estos minutos extra de sueño pueden reducir el riesgo de ataque cardíaco

Los especialistas advirtieron que un giro integral es la clave para reducir el riesgo cardíaco. Dormir 11 minutos más, añadir 4,5 minutos de actividad moderada o vigorosa y comer un cuarto de taza adicional de vegetales fue asociado con un riesgo un 10 % menor de sufrir eventos cardiovasculares graves, mientras que la combinación óptima de las mismas prácticas redujo las posibilidades en un 57%. Esto implica descansar entre ocho y nueve horas por noche, realizar 42 minutos o más de actividad física moderada a vigorosa al día y mantener una dieta de calidad moderada.