Secciones
SociedadSalud

Posponer la alarma no sería tan malo: estos minutos extra de sueño pueden reducir el riesgo de ataque cardíaco

Los cambios sutiles en nuestros hábitos pueden tener más impacto que una modificación abrupta e insostenible.

El descanso óptimo a veces solo necesita de unos minutos más. El descanso óptimo a veces solo necesita de unos minutos más. Imagen: Getty Images/The Guardian
Luisina Acosta
Por Luisina Acosta Hace 17 Min

Las ventajas marginales de dormir un poco más, hacer unos minutos adicionales de ejercicio o añadir apenas unos gramos de verduras al plato dan cuenta de que esa mínima unidad puede reducir los costos de una salud deteriorada. La teoría económica aplica también para el bienestar cardiovascular, ya que, de acuerdo con la ciencia, nuestro cuerpo se beneficia de las mínimas incorporaciones.

Las personas mayores de 40 años no deberían dormir más de nueve horas, según un neurólogo

Las personas mayores de 40 años no deberían dormir más de nueve horas, según un neurólogo

Dormir 11 minutos suplementarios cada noche puede reducir significativamente los riesgos de sufrir un ataque al corazón. Un estudio publicado en el European Journal of Preventive Cardiology y divulgado por The Guardian reveló que pequeños ajustes como el sueño extra, 4,5 minutos de caminata o comer una porción de 50 gramos de verdura pueden ayudar a las personas a prevenir eventos cardiovasculares más graves, incluyendo infartos y accidentes cerebrovasculares en aproximadamente un 10%.

El secreto de los cambios sutiles

Los cambios que se introducen sutilmente son “más alcanzables y sostenibles”, como sostuvieron los especialistas, que aquellos que se aplican por la fuerza y abruptamente. En la investigación que comprendió el examen de la información de más de 53.000 adultos británicos de mediana edad, los estudiosos analizaron los hábitos de sueño y los niveles de ejercicio mediante registros de dispositivos portátiles como los relojes inteligentes. Los participantes también informaron sobre sus conductas alimenticias.

Los especialistas advirtieron que un giro integral es la clave para reducir el riesgo cardíaco. Dormir 11 minutos más, añadir 4,5 minutos de actividad moderada o vigorosa y comer un cuarto de taza adicional de vegetales fue asociado con un riesgo un 10 % menor de sufrir eventos cardiovasculares graves, mientras que la combinación óptima de las mismas prácticas redujo las posibilidades en un 57%. Esto implica descansar entre ocho y nueve horas por noche, realizar 42 minutos o más de actividad física moderada a vigorosa al día y mantener una dieta de calidad moderada.

Un impacto positivo sin ambiciones desmedidas

Nicholas Koemel, autor principal del estudio e investigador de la Universidad de Sídney, afirmó: "Demostramos que combinar pequeñas variaciones en algunas áreas de nuestras vidas puede tener un impacto positivo sorprendentemente grande en nuestra salud cardiovascular".

La clave está en hacer un abordaje integral pero no ambicioso. “Realizar pequeñas modificaciones combinadas es posiblemente más factible y sostenible para la mayoría de las personas en comparación con intentar transformaciones importantes en un solo comportamiento. Introducir incluso mínimos retoques en nuestra rutina diaria seguramente tenga beneficios cardiovasculares y, a largo plazo, genere oportunidades para realizar más otras modificaciones”, concluyó el experto.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa
1

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?
2

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: Me operaron y podrían intervenirme otra vez
3

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe
4

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán
5

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú
6

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Más Noticias
La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

El tiempo seguirá inestable en Tucumán: se espera algo de sol, mucha nubosidad y no se descartan algunas lloviznas

El tiempo seguirá inestable en Tucumán: se espera algo de sol, mucha nubosidad y no se descartan algunas lloviznas

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista

La desgarradora historia de Noelia Castillo Ramos: recibirá la eutanasia y se despidió en una última entrevista

Caso Agostina Páez: ¿cómo reaccionaron las víctimas a su pedido de disculpas?

Caso Agostina Páez: ¿cómo reaccionaron las víctimas a su pedido de disculpas?

Cómo será el otoño 2026 según Ludovica Squirru: emociones intensas y cambios en el horóscopo chino

Cómo será el otoño 2026 según Ludovica Squirru: emociones intensas y cambios en el horóscopo chino

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Un tucumano creó un sistema para prever inundaciones que no se usa

Un tucumano creó un sistema para prever inundaciones que no se usa

Comentarios