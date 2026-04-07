Salario de empleadas domésticas: cuánto cobrará el personal de casas particulares en abril

Resumen para apurados
- El personal de casas particulares en Argentina cobrará en abril los mismos salarios que en marzo, al no oficializarse nuevos aumentos en la paritaria del sector para este mes.
- Los valores se mantienen según la escala previa pero sin el bono adicional. La liquidación depende de las cinco categorías profesionales y la modalidad de trabajo con o sin retiro.
- El estancamiento salarial y la quita de extras afectan el poder adquisitivo. Se espera que las futuras negociaciones busquen compensar el impacto inflacionario en los haberes.
El mes de abril llegó sin actualización en los salarios del personal de casas particulares. El último acuerdo paritario rigió durante los meses de febrero y marzo, cuando también se pagó una suma no remunerativa. Por eso, las escalas salariales de empleadas domésticas de abril deberán seguir el acuerdo del mes pasado, pero esta vez sin el pago extra que se había acordado solo por dos meses.
La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares publicó las escalas salariales con los pagos que corresponden a cada trabajador según su área de desempeño. Además, se especificó que, en caso de prestar tareas correspondientes a más de una categoría, le corresponde al trabajador percibir la remuneración de la categoría mejor paga.
Cuánto cobrará una empleada doméstica en abril de 2026
Los salarios de las empleadas domésticas se definen según la categoría a la que correspondan. Estas, a su vez, se definen por las tareas que desempeñe cada trabajadora.
Primera categoría: supervisora
- Con retiro: $500.649,26
- Sin retiro: $556.024,76
- Con retiro: $466.154,67
- Sin retiro: $517.277,03
- Sin retiro: $455.160,14
- Con retiro: $455.160,14
- Sin retiro: $505.578,34
- Con retiro: $410.773,52
- Sin retiro: $455.160,14
Primera categoría: supervisora
- Con retiro: $4013,30
- Sin retiro: $4382,63
- Con retiro: $3807,87
- Sin retiro: $4161,54
- Sin retiro: $3599,86
- Con retiro: $3599,86
- Sin retiro: $4012,14
- Con retiro: $3348,37
- Sin retiro: $3599,86