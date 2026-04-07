Salario de empleadas domésticas: cuánto cobrará el personal de casas particulares en abril

El mes de abril llegó sin actualización en los salarios del personal de casas particulares. El último acuerdo paritario rigió durante los meses de febrero y marzo, cuando también se pagó una suma no remunerativa. Por eso, las escalas salariales de empleadas domésticas de abril deberán seguir el acuerdo del mes pasado, pero esta vez sin el pago extra que se había acordado solo por dos meses.